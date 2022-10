Teen Wolf: The Movie e Wolf Pack su PARAMOUNT+ nel 2023

Durante il panel congiunto Teen Wolf: The Movie e Wolf Pack tenutosi al New York Comic Con e moderato dalla redattrice di Rotten Tomatoes Jacqueline Coley, Paramount+ ha svelato una clip in anteprima del film, oltre al teaser trailer ufficiale della serie.

Il momento del panel dedicato a Teen Wolf: The Movie ha visto una conversazione tra lo scrittore e produttore esecutivo Jeff Davis e i membri del cast Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Colton Haynes, Vince Mattis, Khylin Rhambo, Amy Workman e Dylan Sprayberry.

In Teen Wolf: The Movie, prodotto da MTV Entertainment Studios e MGM’s Orion Television, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Durante la sezione dedicata a Wolf Pack, lo scrittore e produttore esecutivo Jeff Davis, ha tenuto una conversazione con la produttrice esecutiva e membro del cast Sarah Michelle Gellar insieme agli altri membri del cast Rodrigo Santoro, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray.

Basato sulla serie di libri di Edo Van Belkom, Wolf Pack segue un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, il ragazzo e la ragazza sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati sedici anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Scritta e prodotta da Jeff Davis, la serie fa parte dell’accordo pluriennale di Paramount+ con MTV Entertainment Studios. Oltre a Davis, Joe Genier, Mike Elliott e Karen Gorodetzky sono produttori esecutivi per Capital Arts. Jason Ensler, Sarah Michelle Gellar e Christian Taylor sono produttori esecutivi.

Leggi anche: