Pancreas: è nato l’autotrapianto cellulare

L’autotrapianto cellulare per il pancreas è un intervento all’avanguardia per diminuire i rischi degli interventi chirurgici pancreatici. Inoltre, è anche un modo per migliorare la qualità della vita dei pazienti dopo l’operazione, facilitando la gestione del diabete. Il merito va ai ricercatori del San Raffaele Diabetes Research Institute e di chirurghi del Pancreas Center dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. In collaborazione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Tale studio dimostra come alcune complicanze di interventi al pancreas possono essere ridotte con l’autotrapianto di isole pancreatiche del paziente. Con tale operazione si può conservare in parte la produzione di ormoni pancreatici, di insulina e glucagone per la regolazione della glicemia. In questo modo si può evitare anche la totale asportazione del pancreas.

Quando il pancreas è molto fragile, il chirurgo è consapevole che dopo l’intervento si svilupperà una fistola pancreatica, tuttavia non asporta completamente il pancreas poiché teme le conseguenze metaboliche che ne deriveranno. Questo studio dimostra, per la prima volta, che grazie alle nuove terapie di trapianto cellulare, c’è un’alternativa, e che l’autotrapianto di isole pancreatiche permette di ricorrere alla pancreasectomia totale con meno timori di peggiorare la qualità di vita del paziente.

Gianpaolo Balzano, chirurgo del Pancreas Center dell’IRCCS Ospedale San Raffaele

L’autotrapianto cellulare permette di trapiantare le isole pancreatiche estraendo dal pancreas asportato il tessuto endocrino. Il fegato viene così ingegnerizzato in modo che produca l’insulina utile senza dover attuare una terapia immunopressiva. Si può utilizzare la nuova tecnica di autotrapianto di isole pancreatiche anche per il tumore al pancreas.

Lo studio ci ha permesso di dimostrare che possiamo offrire nuove soluzioni, sicure ed efficaci, a pazienti che si presentano con caratteristiche e rischi chirurgici diversi. Di fatto è un esempio di medicina di precisione con l’utilizzo di una terapia cellulare personalizzata finalizzata a ottenere il risultato migliore per il singolo paziente.

Lorenzo Piemonti, direttore del San Raffaele Diabetes Research Institute dell’IRCCS Ospedale San Raffaele