Mini-eolico portatile che converte la brezza leggera in elettricità

Un dispositivo piccolo e a basso costo sviluppato da un team di scienziati a Singapore può trasformare la brezza leggera in energia

Produrre energia eolica non richiede necessariamente forti raffiche di vento. Un mini-impianto eolico in grado di produrre energia anche da leggere brezze arriva dall’Asia. Il dispositivo è stato messo a punto dai ricercatori guidati dal professor Yang Yaowen dello Nanyang Technological University di Singapore.

L’apparecchio è stato realizzato usando la fibra epossidica, un materiale polimerico altamente resistente, in combinazione con altri materiali economici come rame, fogli di teflon e alluminio. Il dispositivo sfrutta l’effetto triboelettrico, un fenomeno che si elettrizza per strofinamento. Se esposto a venti con una velocità di 2 metri al secondo può produrre 3 volt e generare una potenza elettrica di 290 microwatt.

L’esperimento condotto dagli scienziati ha dimostrato che il dispositivo ha alimentato 40 led in maniera continua quando esposto a un vento con una velocità di 4 metri al secondo. Oltre ad essere efficace, il mini-impianto eolico può essere facilmente trasportabile, poiché misura 15 centimetri per 20.