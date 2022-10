L’iPhone 17 sarà il primo smartphone della Apple con un modem proprietario e non prodotto da Qualcomm

Secondo le ultime indiscrezioni, bisognerà aspettare il 2025 per vedere il primo iPhone dotato di un modem 5G made by Apple.

Secondo le ultime indiscrezioni, bisognerà aspettare il 2025 per vedere il primo iPhone dotato di un modem 5G made by Apple. Non più un modem prodotto da un’azienda partner, ma una soluzione prodotta direttamente in casa. L’operazione, in altre parole, replicherebbe quanto già visto con i chip di Apple Silicon.

In passato si era parlato della possibilità che il primo modem prodotto da Apple avrebbe fatto il suo debutto nel 2022, ma sembra che Apple abbia preferito rimandare il grande passo. Non succederà nemmeno nel 2023 e nel 2024. La roadmap è ancora piuttosto lunga e Apple vuole assicurarsi di avere le carte in regola per fornire ai suoi clienti una soluzione eccellente — o quantomeno all’altezza dei prodotti di Qualcomm che sta impiegando in questo momento.

Gli iPhone 14 montano, infatti, lo Snapdragon X65, che peraltro è anche compatibile con la connettività satellitare (per i messaggi di SOS). Secondo l’analista Jeff Pu di Haitong International Securities, i prossimi iPhone 15 monteranno invece lo Snapdragon X70, una soluzione all’avanguardia che dovrebbe supportare una velocità fino a 10Gbps in download e 3,5Gbps in upload. Nel 2024 sarà invece il turno degli iPhone 16, con il modem Snapdragon X75 (di cui non conosciamo ancora i dettagli).

Nel 2025, con l’iPhone 17, vedremmo il primo modem prodotto internamente da Apple – che probabilmente sarà compatibile con gli standard di connettività di prossima generazione.