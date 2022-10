Il sesso degli angeli: in prima tv questa sera su Sky il nuovo film di Leonardo Pieraccioni

In prima tv questa sera su Sky Cinema e NOW Il sesso degli angeli di e con Leonardo Pieraccioni, e con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte.

Dopo la sortita nei cinema, arriva in prima tv Il sesso degli angeli, commedia spensierata di e con Leonardo Pieraccioni, lunedì 10 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Pieraccioni torna davanti e dietro la macchina da presa affiancato da Sabrina Ferilli e Marcello Fonte; nel cast con loro anche Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli e con la partecipazione di Massimo Ceccherini.

Sinossi:

Don Simone è un prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai giovani che preferiscono, piuttosto, lo “stare insieme” dei social. Finalmente, un giorno Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato… un bordello.

