Il Pixel Watch riceverà aggiornamenti almeno fino al 2025, parola di Google

C’è un grande vantaggio a possedere un dispositivo Made by Google: i clienti con uno smartphone della serie Pixel sono i primi ad ottenere gli aggiornamenti più importanti di Android. E non solo: Google garantisce ai suoi clienti un supporto costante e duraturo. Specie per gli attuali standard del settore.

Questi ottimi standard verranno garantiti anche sul Pixel Watch, il primo smartwatch targato Google. L’azienda garantisce che lo smartwatch verrà aggiornato “almeno” per i prossimi tre anni – e quindi fino ad ottobre del 2025.

In modo piuttosto generico, Google spiega che il Pixel Watch riceverà in modo regolare aggiornamenti software che includono miglioramenti sulla sicurezza, aggiornamenti del firmware, correzione di bug e ovviamente anche nuove funzioni.

Siccome le parole di Google sono piuttosto vaghe, non è chiaro se il periodo di tre anni copra tutti questi aggiornamenti (dunque anche le nuove versioni del sistema operativo, oltre che nuove funzioni) o soltanto quelli dedicati alla sicurezza e alla stabilità del sistema. Di certo c’è che con gli smartphone Google si è sempre comportata bene, portando – dove possibile – le ultime novità anche sugli smartphone più datati.

Grazie a quelli che chiama Feature Drop, Google ha anche garantito una certa costanza nella frequenza di rilascio delle ultime novità. Lecito aspettarsi standard altrettanto elevati anche sui Pixel Watch.

Purtroppo per il momento tutte questi ragionamenti non riguardano i clienti italiani. Il Pixel Watch attualmente è disponibile esclusivamente in una manciata di Paesi selezionati, tra cui non c’è l’Italia.