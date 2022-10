Fallout compie 25 anni: un video celebrativo racconta la genesi del gioco

In occasione dei venticinque anni di Fallout, Bethesda ha pubblicato un video celebrativo in cui racconta com'è stato concepito il progetto. Vediamo il filmato.

In occasione dei 25 anni di Fallout, Bethesda ha pubblicato un video celebrativo in cui gli autori del primo capitolo della serie, ossia Feargus Urquhart, Tim Cain e Leonard Boyarski, raccontano la genesi del progetto. Vediamo il filmato:

Gli sviluppatori raccontano che l’idea iniziale fu quella di creare un RPG in cui i giocatori avessero ampia libertà di scelta e permeato da una spiccata dose di humor. Da qui fu concepita l’idea di creare una sorta di universo retro-futuristico, un 1950 alternativo stravolto dallo scoppio delle bombe atomiche, con robot, fazioni ecc…Un mondo capace di unire l’innocenza degli anni ’50 e la violenza dell’era moderna.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Bethesda festeggerà i 25 anni di Fallout per tutto il mese di ottobre con sconti, iniziative ed eventi speciali. Per scoprire di più, potete visitare il sito fallout25th.com per scoprire quali attività sono in programma per festeggiare la serie di settimana in settimana.