Dormire con il cane: 5 accorgimenti

Condividere il letto con il tuo animale domestico, come attestato dai sondaggi, porta tanti benefici. Molteplici i vantaggi per il corpo e la mente.

Se hai un cane conoscerai bene il significato della parola “condivisione” di spazi. Dormire con il tuo amico a quattro zampe ha tanti benefici per il tuo corpo e la tua psiche. Un sondaggio relativo a più di 2.300 americani ha dichiarato che si addormentano frequentemente con il loro amico a quattro zampe vicino. Il 60% dorme con il suo cane almeno una volta a settimana, mentre il 40% lo fa ogni sera. Il 24% degli intervistati dice che preferisce condividere il letto con il cane invece che con il partner. Inoltre, un modo per non sentir russare il compagno di vita.

Dormire con il proprio cane rafforzerebbe il legame con l’animale domestico e darebbe una sensazione di benessere e sicurezza riducendo lo stress. Per molti la presenza del cane migliorerebbe la qualità del sonno, facendo sentire il padrone meno solo. Ecco alcuni accorgimenti per far dormire al meglio te e il tuo cane: