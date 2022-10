Iniziamo la recensione dei primi due episodi di This England dicendo che il prodotto che ci viene presentato è una serie tv brutale e dura e non dovrebbe essere presa troppo alla leggera.

Non lascetevi ingannare dalla vista di Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, perché questo dramma in sei episodi si preoccupa tanto della disperazione e della miseria che il Covid ha scatenato in tutta la Gran Bretagna quanto i politici, gli scienziati e i funzionari pubblici in carica in quei tumultuosi primi mesi del 2020.

Tuttavia, se vi sentite pronti a sopportare un dramma che vi riporta indietro in quei primi mesi della pandemia, un tempo prima che esistesse qualsiasi tipo di vaccino e che i servizi sanitari e le case di cura fossero in ginocchio, This England è una serie avvincente.

La serie riflette con disperazione sui fallimenti dei responsabili quando è arrivata la pandemia. L’ego, la mancanza di serietà, la timidezza nel prendere decisioni reali, la ricerca costante di “buone notizie” e focus group infiniti piuttosto che investire in scienza o dati.

Boris Johnson di Branagh è buffone e infinitamente distratto dalla sua vita personale, ma il dramma evita un lavoro troppo sfaccettato. Non va davvero oltre la caricatura di Johnson o tenta di attribuire la colpa.

Invece, la serie posiziona l’ex Primo Ministro come una figura tragica e senza speranza e, soprattutto, la serie si interrompe prima che la saga del party-gate abbia inizio.

Di seguito il trailer della serie tv pubblicato su YouTube:

Una cronaca irremovibile

Continuiamo la recensione dei primi due episodi di This England dicendo che Andrew Buchan fa una sorprendente impressione su Matt Hancock, ritraendo il segretario alla salute come un uomo che non ha ricevuto supporto nelle peggiori circostanze, ma riesce anche a prendere decisioni terribili – ricordate la sua ricompensa per gli operatori sanitari?

Carrie Johnson, ossessionata dai social media di Ophelia Lovibond, è un altro punto culminante in quanto la serie evita saggiamente qualsiasi interpretazione misogina di lei come una sorta di figura alla Lady Macbeth.

Dominic Cummings di Simon Paisley Day e Lee Cain di Derek Barr sono gli unici personaggi che “si prendono davvero a calci” in quanto entrambi sono dipinti come prepotenti arroganti ed egocentrici.

Piuttosto che giudicare il famigerato viaggio di Cummings a Barnard Castle, il dramma sceglie di raccontare gli eventi del suo viaggio a Durham parallelamente alle storie strazianti e ai momenti di vera disperazione vissuti in tutto il paese.

Nonostante tutte le spacconate di Cummings sulle super-previsioni e le chiacchiere sui fallimenti di tutti gli altri nel servizio civile, This England suggerisce che sono stati la sua squadra e il suo governo a esitare.

In una scena pre-Covid, lo stratega insiste sul fatto che il governo non dovrebbe preoccuparsi di gravi inondazioni nel paese. “Dovremmo guardare al clima, senza preoccuparci del tempo”, si lamenta.

Ma nonostante tutti i discorsi di Cummings su grandi idee e cambiamenti radicali, This England rivela che il sistema politico britannico non solo era tragicamente impreparato al Covid, ma era anche gestito da persone troppo timide ed egocentriche per prendere decisioni intelligenti e rapide.

This England di Michael Winterbottom è due drammi in uno. Tutta l’attenzione è stata rivolta al ritratto di Boris Johnson interpretato da Kenneth Branagh, e non si può negare l’abilità dell’attore nato a Belfast con una parrucca spaventosa che cita Churchill, Shakespeare e Pericle.

Ma la serie in sei parti (disponibile per intero per lo streaming su Sky e Now) è anche una cronaca forense della risposta della Gran Bretagna al Covid-19, con Winterbottom che rimprovera silenziosamente il governo del Regno Unito per aver ritardato il suo blocco e aumentando così il bilancio delle vittime.

Qui ci sono sfumature di Welcome to Sarajevo del regista, il suo atto d’accusa del 1997 contro l’indifferenza occidentale per i crimini di guerra nei Balcani, che è arrivato nei cinema mentre le persone stavano ancora morendo in Bosnia.

Come critica alla risposta del governo del Regno Unito al Covid, This England è irremovibile.

Considerazioni finali

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione dei primi due episodi di This England chiedendoci, è troppo presto per proporre le immagini di questa Inghilterra? Ciò dipenderà dalle esperienze degli spettatori sulla pandemia. Per coloro che hanno perso qualcuno a causa del virus la risposta è potenzialmente sì.

Secondo quanto riferito, Winterbottom ha iniziato a lavorare al dramma nell’estate del 2020. Detto questo, non è il primo dramma nel Regno Unito a mirare alla gestione della calamità da parte di Downing Street: Insieme, Sharon Horgan e James McAvoy a due mani sulla BBC l’anno scorso, è stato molto più duro, mentre i documentari del reparto Covid erano comuni anche prima che la pandemia raggiungesse il picco.

Winterbottom è un regista tranquillo, e se riuscite a digerire il materiale This England è estremamente interessante. Non so se bingeable sia una descrizione appropriata per una serie su una tragedia indicibile. Ma questa Inghilterra vi interesserà senza dubbio.

Quello che non succede è il cosiddetto “assassinio del personaggio”. Da qualche parte sulla strada per scivolare sotto quelle protesi, Branagh sembra diventare piuttosto affezionato al volubile ex primo ministro.

Ritrae Johnson come un buffone e vanitoso ma essenzialmente ben intenzionato. Non è un mostro, ma un eccentrico errore nei corridoi del potere.

Anche gli altri vengono bene. Winterbottom resiste alla tentazione di dipingere la moglie di Johnson, Carrie (Ophelia Lovibond), come un archetipo di Sloane – rispetto a Johnson è lei quella ragionevole, esasperata dagli avvenimenti in stile Game of Thrones al 10 di Downing Street.

Winterbottom, che scrive oltre che dirigere, riesce ad essere gentile anche nei confronti di Matt Hancock (Andrew Buchan), il segretario alla salute britannico, che, è tra i primi a spingere per un blocco completo.

L’unico barlume di speranza che attraversa la serie è l’incredibile scienza che ci ha fornito i vaccini per emergere lentamente dalla pandemia di Covid, poiché la serie evidenzia all’inizio la velocità sbalorditiva con cui gli scienziati sono stati in grado di trovare una risposta.

L’avanguardia della scienza moderna e la dedizione di coloro che lavorano nel settore sanitario ricordano chiaramente allo spettatore l’inanità e lo spreco di coloro che a Downing Street trascorrono le loro giornate distratti da tutto, dalle citazioni di Shakespeare e dalla Brexit alle passeggiate quotidiane del cane Dilyn.

Se siete pronti per un flashback nel 2020, This England è un brutale e incrollabile promemoria della disperazione, del dolore e dell’orrore di quei giorni bui e incerti.

L’inaspettato alleato di Hancock è il consigliere di Johnson diventato nemesi Dominic Cummings, raffigurato da Simon Paisley Day come un alieno che ha raccolto la sua comprensione dell’umanità da ripetute visioni di The West Wing. È cinico, concentrato sui dati e crudele, ma Winterbottom gli dà anche il merito di volere un blocco anticipato.

Gli altri protagonisti sono tutti caricature, ma non per questo meno divertenti. Dom Cummings, interpretato da Simon Paisley Day, è profondamente, deliziosamente sgradevole. Tutti coloro che ha subito un torto prenderanno a pugni l’aria davanti allo schermo televisivo, mentre viene lentamente sviscerato dai realizzatori.

C’è una scena meravigliosa in cui Dom parla di gobbledegook con un segretario di gabinetto perplesso ed esasperato, Mark Sedwill. Rimarrete stupiti dal fatto che Cummings sia riuscito a farla franca con Barnard Castle. Lee Cain è un direttore delle comunicazioni vizioso e autocratico, ma umanizzato dalla sua eventuale esasperazione con Dom. Fastidiosamente, Matt Hancock, interpretato dal bel Andrew Buchan, si presenta come elegante ed efficiente.

I set sono sorprendenti, dovrete darvi un pizzicotto perché in realtà non è stato girato a Downing Street o Chequers. E la musica sinistra e bassa che viene riprodotta dappertutto assicura al virus invisibile una presenza minacciosa costante.

This England è disponibile per la visone su Sky e Now.