The Last of Us: a Bella Ramsey è stato consigliato di non giocare il videogame prima delle riprese

La protagonista del serial tratto The Last of Us, Bella Ramsey, racconta di un singolare evento occorso durante i provini per il ruolo.

A Bella Ramsey, giovane attrice protagonista del serial tratto The Last of Us, è stato (curiosamente) sconsigliato di giocare il videogioco originale prima dell’inizio delle riprese. Solitamente l’avere idea del riferimento pregresso è una sorta di bonus, ma non sempre viene richiesto, anzi: in alcuni casi è utile al regista per evitare l’effetto “carta carbone”. Ma cos’è accaduto durante il provino dell’interprete di Ellie?

Intervistata da USA Today e interrogata sull’eventuale esperienza pregressa col videogioco originale prima di conquistare la parte, Ramsey ha candidamente ammesso che

In realtà mi hanno sconsigliato di farlo [giocare al videogioco, ndr]. Dopo la mia prima audizione mi hanno chiesto “L’hai già giocato?”, io ho risposto “No” e al ché mi hanno detto “Tienilo lontano da te.” [ride]. Ho visto giusto qualche video di gameplay su YouTube per farmi un’idea.

Ma sono così entusiasta che stia per uscire [il serial, ndr]. È stato una parte così grande della mia vita: l’ho girato per un anno intero, che è un bel po’ di tempo se hai vissuto per appena diciannove anni. Pedro [Pascal, co-protagonista dello show, ndr] mi ha scritto una cartolina alla fine delle riprese, che diceva “Che cosa interessante che qualcosa di così grande e in grado di cambiarti la vita possa capitare così presto nella tua vita e così tardi nella mia”. Ho pensato sia stata una osservazione davvero dolce, e sono stata molto bene.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

Leggi anche: