Droni ed e-bike: utili per trasporto merci

E-bike e droni sono stati proposti per trasporto merci nelle zone rurali dell’Hessen, in Germania. Finanziata un’iniziativa di 500mila dollari.

Promossi e-bike e droni per raggiungere le zone rurali dell’Hessen, in Germania. Tale progetto è stato realizzato con l’Università di scienze applicate di Francoforte per comprovare la funzionalità di tali mezzi per la consegna di merci richieste. Il finanziamento per l’iniziativa è di ben 500mila dollari. Un modo per garantire maggiore comodità a coloro che vivono nelle aree più estreme.

L’innovativo impiego di e-bike e droni permette un eccellente canale di distribuzione per arrivare alle zone più remote con alimenti e beni. Tutto in un breve lasso di tempo. I prodotti saranno posizionati in centri specifici di dimensioni medie vicino alle zone rurali. Wingcopter farà volare i suoi droni con i beni ordinati in direzione delle città che ne hanno fatto richiesta.

Poi i corrieri utilizzeranno le biciclette cargo elettriche per arrivare a destinazione. Ciò vedrà la luce la prossima primavera quindi con la sperimentazione di droni ed e-bike nelle zone rurali dell’Hessen per la durata di 12 mesi. L’obiettivo è capire come questi strumenti possano migliorare la vita di coloro che abitano nelle aree più isolate. Così potranno ricevere più velocemente possibile alimenti e merci.

I rivenditori ne avranno beneficio aumentando i clienti relativi a queste zone. Un punto in più è il fatto che droni ed e-bike eliminino emissioni nocive rispetto ai tradizionali mezzi di spostamento. Un progetto che va a vantaggio dell’ambiente.