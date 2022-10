Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, la recensione:

Come iniziare la recensione di Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer? Probabilmente dicendo che guardare la storia in 10 episodi di Jeffrey Dahmer su Netflix, raccontata attraverso gli occhi del produttore-creatore Ryan Murphy e di registi come Carl Franklin (One False Move) e Jennifer Lynch (Boxing Helena), non è una passeggiata. E non lo dovrebbe essere.

È un’esperienza non facile vivere la serie Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, una serie tv che mira a ritrarre realisticamente Dahmer, le sue vittime e la sua famiglia in un modo che non sia sensazionalistico o crudo.

Per la maggior parte, la serie raggiunge l’obiettivo, grazie a un cast abile e volenteroso che si avvicina al materiale in un modo realistico, anche nei momenti più tristi e orribili.

Evan Peters incarna un Dahmer agghiacciante e ossessionante, un uomo perso quasi costantemente in una sorta di foschia e chiaramente malato nella sua testa. Sebbene la performance di Peters sia certamente orribile, non dipinge mai Dahmer come un cattivo da film horror. Peters va al centro per trovare ciò che ha spinto questo malato a fare ciò che ha fatto.

La serie ha subito un comprensibile contraccolpo dalla sua uscita su Netflix. Non è certo il primo prodotto mediatico popolare dedicato ai crimini di Jeffrey Dahmer. Una delle interpretazioni più notevoli è My Friend Dahmer, una graphic novel scritta e illustrata dal compagno di scuola superiore di Dahmer, Derf Backderf. È estremamente illuminante vedere un resoconto di prima mano di come è cresciuto il mostro e riflettere sull’azione che avrebbe potuto e dovuto essere intrapresa prima che raggiungesse quello che ha fatto.

L’ultimo ammonimento, la storia di Backderf finisce prima che si verifichi uno qualsiasi degli omicidi. Sappiamo cosa seguì, e questo è già stato documentato attraverso varie forme di media. Ah, ultimo consiglio spassionato, ci sono delle canzoni nella serie molto famose se le amate, ascoltatele ora, perché dopo, inevitabilmente, non saranno più le stesse. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Come nasce un mostro?

Proseguiamo la recensione di Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, con una domanda lecita: abbiamo davvero bisogno di un’altra rappresentazione della perversa depravazione di quest’uomo malvagio?

In molti versi, no. Tuttavia, questa serie ha un’atmosfera molto particolare che penso valga la pena affrontare.

Qualcosa che vi colpirà è la mancanza di eccessi. Sebbene contenga un uso parsimonioso del fattore shock, l’atmosfera generale di questa serie è decisamente tranquilla. Ed è questa atmosfera meditativa che la rende davvero inquietante.

Questa serie tv fa qualcosa di diverso in quanto gioca spesso sulle prospettive di coloro che circondano l’assassino, usando il potere dell’implicazione per perpetuare il puro orrore di ciò che già sappiamo sta accadendo fuori dalla telecamera. Questa, pensiamo, sia la decisione corretta da parte del regista Ryan Murphy, poiché rende molto più difficili da “annebbiare” questi crimini atroci. Essendo un problema comune all’interno delle vere rivisitazioni del crimine, ci si sente moralmente in conflitto nel vedere questa serie.

Tuttavia, crediamo che Murphy se la sia cavata bene, mostrando quel tanto che basta per farti accapponare la pelle ma non abbastanza per essere “gratuito”.

Dahmer, ovviamente, deve aver avuto una sorta di falso fascino per condurre 17 giovani alla morte, e Peters fa la scelta rischiosa di ritrarre Dahmer come un essere umano imperfetto, un essere umano mostruoso e imperfetto, che non era esattamente deplorevole quando qualcuno lo incontrava per la prima volta.

Questo, ovviamente, cambia una volta che riportava le sue vittime a casa sua, dove si percepiva il vero squilibrio. La serie è spaventosamente efficace nel rappresentare questo.

“Non te ne andare”…

Arriviamo verso una conclusione della recensione di Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, dicendo che la serie copre la vita di Dahmer dall’infanzia fino alla sua morte. È un’esperienza estenuante arrivare al momento in cui esala il suo ultimo respiro sul pavimento di una palestra.

Richard Jenkins è eccellente nei panni del padre di Dahmer, tormentato dall’ansia e dal senso di colpa, che sceglie di scrivere un libro su come aiutare i genitori a non allevare un serial killer o qualcosa del genere.

Le motivazioni di Lionel Dahmer erano sempre discutibili su questo fronte. Penelope Ann Miller ritrae la madre naturale di Dahmer come un casino urlante, in quella che potrebbe essere la performance più caricaturale del film, mentre Molly Ringwald interpreta il ruolo della matrigna di Dahmer.

Niecy Nash (Reno 911!) Svolge un ottimo lavoro nei panni di Glenda Cleveland, la vicina di casa sofferente di Dahmer che ha cercato disperatamente di convincere le autorità ad agire su ciò che sospettava giustamente stesse accadendo nell’appartamento maleodorante della porta accanto.

Rodney Burford è straziante nei panni della vittima di Dahmer Tony Hughes, un uomo sordo che è al centro dell’intero sesto episodio. Shaun J. Brown offre un ottimo lavoro nei panni di Tracy Edwards, l’ultima vittima designata di Dahmer, l’uomo che lo ha catturato.

Un’altra cosa che questa serie ha fatto bene e che molti altri programmi di vero crimine non sono stati all’altezza è stata toccare le più ampie implicazioni sociali e politiche di questi omicidi.

Gran parte della serie tv è occupata da storie che si concentrano sui sistemi che hanno fallito sia le vittime che le loro famiglie. Lo stesso Jeffrey Dahmer non è necessariamente l’epicentro qui. La serie tv offre un quadro più ampio al centro attorno al quale circola semplicemente il male di Jeffrey Dahmer, sfruttando le procedure interrotte in alcuni dei modi più frustranti immaginabili. L’abbondanza di ingiustizie rappresentate in questa serie è davvero dolorosa.

Un altro problema comune nei veri drammi polizieschi è un uso eccessivo della libertà artistica. Tuttavia, durante il controllo dei fatti su questa serie, diventa del tutto chiaro che il sensazionalismo di questo capitolo oscuro della storia americana non era nell’agenda di Murphy. Sebbene ci siano una manciata di deviazioni notevoli, questa è forse la rappresentazione più accurata di questi eventi mai realizzata, insieme a My Friend Dahmer di Derf Backderf.

Non commenterò il livello di rispetto che questa serie ha riservato alle vittime e alle loro famiglie, poiché ritengo che tale possa essere giudicato solo dalle famiglie stesse. Tuttavia, dirò che questa particolare rivisitazione di questa storia profondamente straziante è raccontata con le vittime in prima linea.

Non cerca di manipolare la narrazione attraverso la leva emotiva; dice semplicemente cos’è. In quanto tale, con la prospettiva principale di coloro che lo circondavano, l’empatia per Jeffrey Dahmer è quasi impossibile.

Tutto sommato, questa serie è al di là del mal di stomaco, sottolineamo che la sensazione nauseante che la serie fornisce non è attraverso rappresentazioni raccapriccianti di macabri omicidi. Il disagio che circonda questa serie è principalmente psicologico.

Evan Peters, che ha fornito una delle interpretazioni più snervanti nella storia dei drammi polizieschi, ha rivelato in una recente intervista quanto sia stato gravoso questo ruolo per la sua psiche. Questa serie tv è profondamente sconvolgente e non per i deboli di cuore o per chiunque attualmente abbia una mentalità fragile riguardo ai suoi argomenti.

Anche se cinque diversi registi gestiscono i 10 episodi, c’è una coerenza nell’aspetto di questa serie e, onestamente, non c’è un solo momento di leggerezza in questa serie. È un’esperienza approssimativa di 10 episodi: una rappresentazione incasinata ma realistica di una delle persone più difficili della storia. Siete stato avvisati: questo serie tv è ben fatta, ma non vorrete rivederla una volta terminata.

Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora in streaming su Netflix.