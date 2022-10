Blonde: doppia featurette con Ana de Armas per il film di Andrew Dominick

Com'è stato ricreare l'immortale Marilyn Monroe per Blonde? Ce lo raccontano la protagonista Ana de Armas e il regista Andrew Dominick in due nuove featurette.

Come si racconta in un film la più grande diva di sempre… ma anche la donna tormentata e insicura che vi si cela dietro? Ana de Armas, il regista Andrew Dominik e la troupe di Blonde svelano, in due featurette ufficiali, i segreti e il duro lavoro investito per restituire la complessità di Marilyn Monroe.

Tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, il film vede nel cast anche Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Evan Williams, Toby Huss, David Warshofsky, Caspar Phillipson, Dan Butler, Sara Paxton e Rebecca Wisocky.

Questa la sinossi ufficiale:

Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l’ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l’immagine pubblica e quella privata dell’attrice. Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

