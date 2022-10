Belfast: questa sera in prima tv su Sky il film di Kenneth Branagh

Questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Due (e in streaming su NOW) arriva in prima tv Belfast, il film semi-autobiografico di Kenneth Branagh.

Arriva oggi in prima tv su Sky Belfast, scritto e diretto dal candidato all’Oscar Kenneth Branagh: alle 21.15 su Sky Cinema Due (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Una storia divertente, tenera e intensamente personale dell’infanzia di un bambino durante il tumulto della fine degli anni ’60, ambientata nella città natale del regista.

Premiato per la migliore sceneggiatura agli Oscar e ai Golden Globe, nonché miglior film straniero ai David di Donatello, Belfast, è un film che nasce dall’esperienza diretta di Branagh. Un bambino di nove anni va avanti nel suo cammino verso l’età adulta in un mondo che si è improvvisamente capovolto. La sua comunità stabile e amorevole e tutto ciò che pensava di aver capito sulla vita sono cambiati per sempre. Ma la gioia, le risate, la musica e la magia formativa dei film rimangono. Nel cast la candidata al Golden Globe Caitríona Balfe, il premio Oscar Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e il giovanissimo esordiente Jude Hill.

Sinossi:

Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di scuola, ma c’è chi li vorrebbe nemici giurati e getta letteralmente benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso, distruggendo le finestre delle case e la pace della comunità. La famiglia di Buddy, protestante, si tiene fuori dai guai, non cede alle lusinghe dei violenti e attende con ansia il ritorno quindicinale del padre da Londra, dove lavora come carpentiere. Emigrare è una tentazione, ma come lasciare l’amata Belfast, i nonni coi loro preziosi consigli di vita e d’amore, la bionda Catherine del primo banco?

