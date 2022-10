Teen Wolf: il film uscirà nel 2023, ecco la prima clip

Durante il New York Comic-Con è stata rivelata la data d'uscita del film su Teen Wolf, e della serie spin-off. Ecco una clip dal lungometraggio.

Nel corso del New York Comic-Con sono state rivelate delle interessanti notizie riguardo a Teen Wolf, considerando che è stata annunciata la data di distribuzione del film, ed anche una serie spin-off dal titolo Wolf Pack. Inoltre è stata mostrata una clip dal lungometraggio. Il film uscirà su Paramount+ il 26 gennaio 2023, lo stesso giorno in cui farà il suo esordio lo spin-off.

Ecco la clip dal film su Teen Wolf.

Per quanto riguarda la serie Wolf Pack, che sarà scritta e prodotta da Jeff Davis, al centro della storia ci saranno un ragazzo ed una adolescente che vivranno un cambiamento importante subito dopo che, a causa di un incendio boschivo, vedranno risvegliarsi delle creature soprannaturali. Unendosi ad altri due adolescenti, il gruppo si dovrà confrontare con un segreto che riguarda tutti loro ed il morso di un lupo mannaro.

Per quanto riguarda il film su Teen Wolf, il cast del progetto vedrà Tyler Posey tornare come Scott McCall, Holland Roden sarà Lydia Martin, Shelley Hennig farà Malia Tate, Crystal Reed sarà Allison Argent, Orny Adams vestirà i panni di Coach Bobby Finstock, Linden Ashby sarà Sheriff Noah Stilinski, JR Bourne farà Chris Argent, Seth Gilliam sarà Dr. Alan Deaton, Colton Haynes vestirà i panni di Jackson Whittemore, Ryan Kelley interpreterà Deputy Jordan Parrish, Melissa Ponzio è confermata come Melissa McCall, e Dylan Sprayberry è Liam Dunbar.