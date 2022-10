Pinguini: 4 donne li censiscono sull’isola di Goudier

Selezionate quattro donne tra 6mila candidati per vivere 5 mesi in Antartide. Gestiranno uno degli uffici postali più freddi del mondo e censiranno i pinguini.

Quattro donne hanno risposto a un annuncio di lavoro per l’impiego nell’ufficio postale più freddo del mondo. Avranno il compito di censire i pinguini sull’isola antartica di Goudier. Si tratta di quattro ragazze inglesi che ricopriranno tale ruolo per 5 mesi. L’isola di Goudier ha pinguini sparsi ovunque e nessun residente permanente. I pinguini sono presenti in 1.500.

Ecco le quattro donne selezionate. Mairi Hilton, in qualità di osservatore della fauna selvatica, Clare Ballantyne, manager di negozio, Lucy Bruzzone, capo base, e Natalie Corbett, responsabile postale. Le quattro inglesi vivranno a temperature sotto zero, senza elettricità, dormendo in letti a castello, ma sono entusiaste del radicale cambiamento futuro di vita. Le donne sono tutte single, tranne una, che è sposata.

La Hilton, 30 anni, è una biologa che monitorerà i 1.500 pinguini dell’isola. La Bruzzone, 40enne, capo scienziato, sarà leader della base. La Ballantyne, 23 anni, è laureata in Scienze della terra. Il suo compito sarà trattare manualmente 80mila mappe che poi vengono spedite ogni anno dal sito in oltre 100 paesi.

Corbett, la donna sposata, 31 anni, ha un’attività di accessori per animali domestici. In Antartide gestirà un negozio di articoli da regalo. Alle 4 donne si unirà Vicky Inglis, 42 anni, per sole 10 settimane come assistente generale, visto che è rimasta precedentemente in solitudine sull’isola remota. L’Antartide di solito accoglie 18mila persone all’anno, tra novembre e marzo, durante l’estate antartica.