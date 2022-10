Licantropus storia a fumetti

Dal 7 ottobre è disponibile su Disney+ il mediometraggio Werewolf by Night, pubblicato in Italia come Licantropus. La differenza tra il titolo inglese e quello italiano è figlia della storia fumettistica del personaggio, e di come, avventurosamente, gli albi a fumetti della serie siano arrivati nel nostro Paese negli anni Settanta. La storia fumettistica di Licantropus non è ricca al pari di altri personaggi Marvel, ma presenta dei cambiamenti nel tempo che dimostrano anche il cambiamento dei gusti e delle esigenze dei lettori e della società stessa.

Dracula diede vita a Licantropus

La storia editoriale di Werewolf by Night è collegata all’esplosione dei fumetti horror della Marvel

Negli anni Settanta la Casa delle Idee iniziò a fare delle escursioni nei generi, nel fantasy con Conan il Barbaro, e soprattutto nell’horror partendo dalla sua figura di base: Dracula. Era il 1972 quando veniva lanciata la serie dedicata al principe delle tenebre in The Tomb of Dracula n. 1 ad opera di Gerry Conway e Gene Colan. L’introduzione di Dracula fece esplodere l’universo horror Marvel, dopo anni di censure e di sorveglianza governativa sui fumetti, la possibilità di spingere di nuovo sulle emozioni forti fu ripagata dall’attenzione dei lettori. Fu così che nacque Werewolf by Night. A creare il character fu Roy Thomas, che voleva ispirarsi al B-movie I Was a Teenage Werewolf. Thomas, dopo aver scritto il soggetto, affidò la sceneggiatura a Gerry Conway, che si avvalse del lavoro ai disegni di Mike Ploog (capace d’infondere alle pagine del comics delle atmosfere oscure che si accordavano bene con le storie del personaggio). Anche in questo caso l’anno di nascita del character è il 1972. Il protagonista delle storie si chiama Jack Russell, e così come per la storia Marvel di Dracula, anche il percorso di questo character parte dalla Romania.

Il vero nome del personaggio è Jacob Russoff, e le sue origini hanno a che fare con la licantropia, e con Dracula.

Fu il celebre vampiro che con il morso di un lupo al suo servizio portò un parente di Jack a contrarre la licantropia nel diciassettesimo secolo. Il padre di Jack venne ucciso a causa della maledizione quando il ragazzo aveva due anni, e fu così che la madre decise di allontanarlo dalla Romania, portandolo negli Stati Uniti, dove lei si risposò. Ma la maledizione di Jack lo perseguitò anche in terra americana, considerando che il giorno del suo diciottesimo compleanno il giovane iniziò a manifestare la licantropia.

Subito dopo che Jack inizia a manifestare i segni della licantropia entra in gioco la formula Marvel: il personaggio attacca i personaggi cattivi, e cerca di utilizzare la sua maledizione come un modo per fare del bene, divenendo a tutti gli effetti un supereroe, o un antieroe, se così lo si volesse meglio definire. Il fatto che si viva una scissione forte tra Jack Russel ed il suo alterego licantropo richiama la trasformazione di Bruce Banner in Hulk. Considerando anche il successo di Spider-Man, e della formula dei supereroi con super problemi, la vita di Jack, chiaramente, viene condizionata in maniera forte dalla licantropia, e, a mano a mano che le condizioni del personaggio migliorano, arriva sempre un qualche evento a metterlo sempre più a dura prova, ed in tutto ciò compare anche un nemico capace di condizionare ancora di più la vita del character. Il dottor Karl Mause peggiorò le condizioni da mannaro di Jack Russell, costringendolo ad una coesistenza con il suo alterego sempre più difficile. In un misto tra incroci horror e Marvel i poteri di Licantropus sono del tutto particolari, considerando che i suoi artigli sono anche in grado di scalfire l’adamantio di Wolverine, ma il personaggio è vulnerabile alle armi d’argento, così come la tradizione horror a riguardo ha da sempre insegnato. La serie di Werewolf by Night ha contato in totale 32 albi, portando il character a incrociarsi con diversi personaggi Marvel, ed è da segnalare in questo caso anche l’esordio sulla testata di Moon Knight, che nel fumetto italiano venne chiamato Lunar.

La maledizione fumettistica di Licantropus

Proprio il riferimento a Moon Knight è lo spunto ideale per soffermarci sulle differenze di titolazione del personaggio. In Italia Werewolf by Night è stato pubblicato come Licantropus, con un richiamo chiaro al termine licantropia, declinato alla latina. Roy Thomas, il creatore del personaggio, voleva dare alla serie il nome “Io Lupo Mannaro”, successivamente cambiato da Stan Lee in “Lupo Mannaro di Notte”, chiaramente tutto declinato in inglese. In Italia si scelse di dare un’impronta etimologica chiara, senza avvalersi del termine inglese, che all’epoca l’editoriale Corno non utilizzava mai, neanche per Spider-Man (chiamato in Italia l’Uomo Ragno). La Corno, che pubblicò i fumetti Marvel in Italia tra il 1970 ed il 1980 portò in edicola cinque albi di Licantropus, tra il maggio 1973 e marzo 1975. Il personaggio non ebbe grande fortuna in Italia, ma anche negli Stati Uniti continuò a non vivere momenti particolarmente brillanti.

Negli anni ottanta Licantropus comparve nei fumetti di Moon Knight, della Donna Ragno, nei Vendicatori e nel Dottor Strange. Negli anni Novanta si rivide nella serie su Morbius, e fallì anche il tentativo di rilanciarlo con una miniserie che durò solo sei albi. Nel 2007 venne pubblicato lo speciale Legion of Monsters: Werewolf by Night scritto da Mike Carey e disegnato da Greg Land, ma bisogna arrivare ai giorni nostri per vedere un fumetto sul character. A ottobre 2020 è stata pubblicata una miniserie su Licantropus che ha visto cambiare l’alterego del lupo mannaro, non più incarnato da Jack Russell, ma dal giovane Jake. Anche in questo caso il ragazzo eredita una maledizione di famiglia. La vicenda è ambientata in una piccola città dell’Arizona. Jake cerca di aiutare la sua gente, ma deve anche fare i conti con la sua natura ed i poteri della licantropia, ed in tutto ciò dovrà anche affrontare Red Wolf, l’eroe nativo americano. La miniserie in quattro parti è scritta da Taboo (rapper del gruppo Black Eyed Peas) e Benjamin Jackendoff, con i disegni di Scot Eaton. Vedremo se l’uscita dello speciale di Werewolf by Night aiuterà il personaggio a riemergere a livello fumettistico, e ad avere più fortuna.

Il film horror Marvel Licantropus è disponibile su Disney+ dal 7 ottobre.