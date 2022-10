Licantropus e la sfida di Michael Giacchino, da compositore a regista

Michael Giacchino ha firmato con Licantropus la sua prima regia. Il compositore di colonne sonore celebri come quelle di Star Trek, Spider-Man e The Batman, si è cimentato per la prima volta dietro al macchina da presa, e nelle ultime interviste ha raccontato la sua esperienza, confrontandola con il suo precedente modo di lavorare.

Ecco cosa ha raccontato Michael Giacchino su quest’esperienza in Licantropus, e sul fatto di curarne anche le musiche:

Di solito vengo coinvolto nei progetti come compositore, ed ho un regista con cui confrontarmi sul tipo di tono da dare alle musiche. E perciò mi capita di parlare molto con il regista sul tipo di musica adatta al film. In questa situazione mi sono ritrovato ad essere preoccupato per il fatto che non sapevo se stavo facendo la scelta più giusta, perché non avevo una persona con cui confrontarmi. Mi sentivo come Moon Knight che sta tutto il tempo a parlare con sé stesso, ed era la parte di me compositore che parlava con il me regista.

Il suo unico confronto è avvenuto con il collaboratore Jeff Ford.

In passato abbiamo lavorato insieme a cinque film- ha detto- Lui è uno dei migliori montatori che possano esistere, e capisce davvero tanto di cinema. Mi diverto molto a lavorarci insieme. Tra l’altro è molto onesto quando ci collabori. Quando lui faceva il montaggio io mi dedicavo alla musica, e vedevamo quasi simultaneamente se il tutto funzionava, e questo aiutava a capire anche se ci stava da intervenire nelle musiche.

Michael Giacchino ha per molto tempo collaborato con J.J. Abrams, per cui ha curato le musiche della saga di Star Trek, di Mission: Impossible III, e poi anche di Alias, Lost e Fringe. Ora che Giacchino è approdato alla regia avrebbe piacere a fare un ribaltamento di ruoli, con J.J. Abrams chiamato a comporre le musiche per un suo prossimo film.

In una produzione in cui io curo la regia ed un altro fa la composizione della musica non mi sentire molto bene nei confronti del compositore, sarei troppo fastidioso e puntiglioso. Ho troppo fissato nella mente ciò che voglio, però mai dire mai. Ad esempio con J.J. Abrams abbiamo diverse volte parlato di questo possibile ribaltamento di ruoli. J.J. è un grande compositore. Sarebbe divertente una cosa del genere.

Lo stesso Abrams ha scoperto Giacchino grazie ai suoi lavori da compositore di musica per videogiochi. Giacchino ha iniziato il suo percorso con il videogame tratto da Jurassic Park – Il Mondo Perduto, ed ha continuato con titoli come Medal of Honor (Underground, Allied Assault e Frontline) e Call of Duty.

Ricordiamo che Licantropus è disponibile su Disney+ dal 7 ottobre.