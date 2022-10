La stranezza: trailer e poster del film con Toni Servillo e Ficarra & Picone

Bibi Film e Tramp Limited, con Medusa Film e Rai Cinema (in collaborazione con Prime Video) presentano il nuovo film di Roberto Andò, una commedia dal titolo La stranezza, che vede protagonisti Toni Servillo e il duo Salvatore Ficarra & Valentino Picone. Del film, in arrivo nelle sale dal 27 ottobre, possiamo oggi ammirare il poster ufficiale e il primo trailer, insieme a due brevi spot.

Questa la sinossi:

1920. Il ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello (Toni Servillo) e l’incontro con due teatranti amatoriali, Nofrio (Valentino Picone) e Bastiano (Salvatore Ficarra), che di mestiere fanno i becchini.

Lo scrittore è ossessionato da un’idea strana e ancora indefinita, la creazione di una nuova commedia, ma allo stesso tempo non riesce ad essere indifferente al fascino singolare dei due. Ne spia le prove e assiste alla prima della loro nuova farsa. Nel teatrino si è infatti radunato l’intero paese e quando un evento imprevisto costringe Nofrio e Bastiano a interrompere la rappresentazione l’atmosfera vira dal comico al tragico. Repentinamente, lo spettacolo si trasforma in una resa dei conti totale in cui a confrontarsi sono platea ed attori. Pirandello spia ogni minima parola, ogni minimo gesto di quella comunità dolente e ne sembra insieme divertito e turbato.

Roma, 1921. Al Teatro Valle si tiene la prima dei Sei personaggi in cerca d’autore. In platea, ci sono anche Nofrio e Bastiano. La recita inizia e i due assistono sorpresi e rapiti al susseguirsi di situazioni paradossali, inconsapevoli che ciò che li aspetta è un finale ancora più imprevedibile.

