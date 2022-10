Intelligenza artificiale per calcoli più rapidi

L’intelligenza artificiale sta migliorando sempre di più in molti settori diversi, tra lo studio e la progettazione di nuove proteine o riconoscimento di immagini. Un altro ottimo risultato arriva dall’azienda di Google, DeepMind la quale con AlphaTensor ha ideato un sistema in grado di trovare delle scorciatoie per semplificare alcuni tipi di calcoli complessi.

I risultati dello studio, ottenuti dai ricercatori guidati da Alhussein Fawzi, sono stati pubblicati sulla rivista Nature. AlphaTensor è una specie di evoluzione di AlphaGo specializzato nel giocare a Go e che, nel 2016, nonostante un enorme sforzo di elaborazione richiesto, ha sconfitto il campione mondiale Lee Sedol.

Il nuovo sistema potrebbe avere un rilevante impatto permettendo di ridurre anche del 10% il numero delle operazioni necessarie per effettuare dei calcoli complessi, portando anche a un minore dispendio energetico.