Gli Anelli del Potere - episodio 7, la recensione:

Siamo già arrivati al penultimo episodio de Gli Anelli del Potere, alla recensione dell’episodio 7: come vola il tempo quando si aspetta di scoprire da dove verrà il male. Il nostro viaggio è stato a volte piuttosto lento e arduo, la crisi nella Terra di Mezzo sta guadagnando il suo slancio che porta all’Episodio 7.

L’esercito di Adar ha invaso le Terre del Sud e sono state rivelate le origini di Mordor, ma facciamo prima un passo indietro per esplorare brevemente i tumultuosi eventi della scorsa settimana in Udûn prima di inoltrarci nell’episodio 7.

Preziosi fluidi sono stati versati quando gli orchi berserker hanno attaccato Bronwyn e i suoi compagni umani, Arondir si è lanciato nella mischia con stile ma è arrivato il piano esplosivo di Sauron di far esplodere un vulcano per bruciare le Terre del Sud e gettare le basi per il suo malvagio dominio di Mordor.

Mentre gli orchi invadevano l’insediamento e la roccaforte, Bronwyn è stato trafitto dalla freccia di un orco e ha perso molto sangue finché Arondir non ha cauterizzato la sua ferita. Theo ha consegnato l’elsa spezzata di Sauron ad Adar per ottenere misericordia e quando ogni speranza sembrava perduta, Galadriel e la cavalleria Númenóreana si sono precipitati per salvare la situazione e hanno ucciso legioni di malvagie creature infernali a sangue.

Quando Adar è fuggito dal campo di battaglia inseguito da Galadriel, Halbrand è andato a intercettare la sua fuga fecendo inciampare nel cavallo dell’elfo mutato. Mentre si trovavano faccia a faccia, Adar ha accennato al fatto che lui e Halbrand si erano incontrati prima.

Questo potrebbe implicare che Halbrand sia Sauron sotto mentite spoglie? Sta mentendo? Ma Adar ha affermato durante l’interrogatorio di aver ucciso Sauron come punizione per gli esperimenti disumani eseguiti sugli elfi da Morgoth.

Nel frattempo, Waldreg ha attivato l’elsa della spada malvagia con il suo sangue e ha inserito la sua lama simile a una chiave in un’apertura rocciosa, che ha innescato la distruzione di una diga il cui contenuto ha inondato una caverna sotterranea piena di lava. Lo scontro tra acqua e roccia fusa ha causato un’eruzione vulcanica che ha piovuto rocce e fuoco, lasciandoci con un cliffhanger che si è concluso con nuvole piroclastiche che hanno inghiottito Galadriel.

Vogliamo pulire la polvere e la fuliggine e scendere nel nuovo capitolo di questa settimana?

Khazad-Dûm

Continuiamo la recensione dell’episodio 7 de Gli Anelli del Potere dicendo che l’ultima volta che ci siamo lasciati, Elrond era andato da Durin con una storia folle su come gli Elfi hanno bisogno dell’esposizione al mithril per non morire e Durin ha accettato di parlare con suo padre, il re. Bene, nell’episodio 7, le trattative non vanno per il verso giusto. Nonostante Elrond abbia promesso tutto tranne che per le sue basette argentate, Re Durin ritiene ancora che estrarre il mithril sia troppo pericoloso, anche se significa che tutti gli Elfi periranno o altro.

Tornato a casa, il principe Durin è sconvolto dalla decisione. Anche Disa è arrabbiata e lo dimostra su una piccola ascia che sta forgiando (dopo questa scena, vogliamo anche noi una fucina da fabbro al solo scopo di alleviare lo stress). Poi Elrond si presenta con l’aria di essersi appena imbattuto in un brutto commento sulla serie tv. Si scambiano uno di quegli sguardi che dicono tutto e Durin inizia a piangere. Questi due devono avere un legame speciale se non ci sono rancori quando il padre di uno è disposto a vedere l’intera razza dell’altro che muore.

Elrond restituisce il pezzetto di mithril e le foglie. Ma improvvisamente all’angolo del tavolo dove è seduto Durin, c’è quella foglia malata di Lindon di qualche episodio fa. Durin lancia il mithril attraverso il tavolo, e quando atterra vicino alla foglia, tutta la sporcizia nera scompare. Durin e Disa fanno un’espressione impagabile.

La prossima cosa che vedrete sono Durin ed Elrond nelle profondità di Khazad-Dûm, mentre stanno scavando in un pozzo. Hanno un altro momento pieno del loro legame emotivo, altri occhi velati, e poi Durin sfonda la pietra per scoprire una gigantesca caverna di mithril.

Re Durin uccide la gioia del momento abbastanza velocemente, però (l’atmosfera è: tuo padre ha appena beccato te e un amico a fumare dietro casa) visto che Re Durin fa cacciare Elrond da Khazad-Dûm.

Dopo aver recitato in un lungo riff pieno di sensi di colpa sui problemi di salute del principe Durin da bambino e alcune generali lamentele tra genitori e figli, lo spoglia del suo titolo.

In seguito, Disa fa a Durin un discorso d’incoraggiamento ma nel frattempo, il re è giù nel pozzo. Lancia la foglia nella caverna appena scoperta, dove galleggia e brucia perché c’è un Balrog che si muove laggiù…

Paradiso perduto

Dopo un arduo viaggio, Nori e tutti gli altri Pelopiedi arrivano a destinazione. Invece di trovare il loro piccolo boschetto felice con i meli e quant’altro, scoprono che l’esplosione dal Monte Fato ne ha bruciato gran parte. Sadoc chiede allo Straniero di aggiustare tutto.

Lo Straniero mette le mani su uno degli alberi e inizia a borbottare e fare espressioni tese. Proprio mentre il fratello minore di Nori si avventura in avanti per vedere meglio, un ramo cade e, se non fosse stato per il contrasto dell’ultimo minuto di Nori, avrebbe potuto schiacciare il ragazzo.

Questa è fondamentalmente l’ultima goccia per lo Straniero dopo l’intero episodio in cui ha quasi trasformato Nori in un cubetto di ghiaccio.

Sadoc dice allo Straniero che dovrebbe andare oltre il crinale verso gli insediamenti dei grandi e ottenere aiuto per trovare quelle stelle che sta cercando. Questi Pelopiedi sono delle persone volubili. Ad ogni modo, grande sorpresa quando la mattina dopo si svegliano tutti scoprendo che il boschetto è di nuovo verdeggiante.

Ricordate quei personaggi con le vesti bianche che stavano intorno al cratere? Hanno rintracciato lo Straniero nel boschetto. Quella notte, Nori li vede aggirarsi furtivamente, e gli rivela che lo Straniero si è diretto da quella parte. Non si sa con che intento ma alla fine tutti i loro averi vanno in fiamme.

Il giorno successivo, i Pelopiedi stanno setacciando le macerie. Altro discorso di incoraggiamento sull’affrontare i momenti difficili con il cuore, e Nori decide che deve andare ad avvertire lo Straniero che è inseguito. Nori, sua madre, Poppy e Sadoc partono alla ricerca dello Straniero.

Le Terre del Sud

Alla fine dell’ultimo episodio, il Monte Fato è esploso e non si è trattenuto al riguardo. Galadriel si sveglia in un totale inferno. Tutto è rosso e in fiamme, ci sono corpi ovunque, questa è una situazione di livello dantesco, un inferno. Trova Theo e partono insieme. Altrove, è un gioco su chi è sopravvissuto: la regina reggente Míriel sta bene, l’amico di Isildur, Valandil, sta bene, ma l’altro, Ontamo, è morto.

Torniamo a Galadriel e Theo. Non sappiamo cosa si sia scatenato nell’eruzione, ma Galadriel è piena di saggi consigli per lui. Lui si sente colpevole, ma lei ha delle vere gemme, come “Ciò che non può essere conosciuto svuota la mente. Non riempirla di congetture”. Si dirigono verso il punto in cui è probabile che Númenór si accamperà, al di fuori della zona del disastro.

Quella notte, si nascondono sotto le gigantesche radici di un albero e fanno “un cuore a cuore” sulla perdita. Galadriel parla di suo fratello, ma anche di Celeborn, che non vede da quando è partito per la guerra. Sappiamo alcune cose su ciò che Celeborn avrebbe potuto fare nella Seconda Era, e nella Terza Era non era affatto morto… per lo più supponiamo che gli scrittori stiano dando a Galadriel un pass per Halbrand.

Theo ha ancora la sensazione che questo pasticcio sia colpa sua e lei gli dice: “Non prendere il peso di questa giornata sulle tue spalle… potresti trovare difficile metterlo giù di nuovo”.

Proprio in quel momento, una banda di Orchi attraversa l’area e la scena è molto simile a quella con lo spettro nella Compagnia dell’Anello, dove anche gli Hobbit sono nascosti sotto un albero.

Nel frattempo, i Númenórean e gli uomini del Sud si sono allontanati. Elendil sta scansionando ogni volto alla ricerca di segni di suo figlio. Quando Míriel e Valandil si fanno vivo, ci sono cattive notizie dappertutto, incluso il fatto che Míriel ha perso la vista…

Dopo gli intensi eventi della scorsa settimana, l’episodio 7 rallenta le cose, ma c’è un senso di terrore e crescente malvagità. La cosa forse più impressionante è che l’episodio non sembra un’ora per impostare eventi futuri, ma per cose che accadono davvero.

Si potrebbe giustamente dire che un paio di episodi della prima stagione de Gli Anelli del Potere hanno speso troppo tempo a mettere le cose a posto per il futuro.

Qui, abbiamo un perfetto esempio di come affrontare le conseguenze di un evento importante, spingendo la storia in avanti e dando corpo a questi personaggi. È un lavoro impressionante dappertutto, e sebbene molte di queste trame “ripagheranno” solo per le stagioni a venire, il finale della prossima settimana sembra destinato a essere un’altra gloriosa ora nella storia delle serie tv.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ora disponibile su Amazon Prime Video.