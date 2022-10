Fusione nucleare: il primo reattore commerciale sarà costruito nel 2040 nel Regno Unito

:

Rendere funzionante il primo reattore a fusione nucleare commerciale è l’obiettivo a cui punta il governo inglese entro il 2040. Ad annunciarlo è stato Jacob Rees-Mogg, Segretario di Stato per le imprese, l’energia e la strategia industriale, e andrà a sostituire una centrale a carbone.

Il reattore sarà di tipo Tokamak ma, invece di avere una forma toroidale, sarà di forma sferica allo scopo di migliorare l’efficienza dei campi magnetici. Questi ultimi hanno lo scopo di confinare il plasma che raggiungerà una temperatura di 100 milioni di gradi celsius, necessaria per far avvenire il processo di fusione.

Il luogo in cui sorgerà l’impianto è West Burton, nel Nottinghamshire, e prenderà il posto di una centrale a carbone che verrà dismessa.

Il progetto è l’obiettivo principale del programma STEP (Spherical Tokamak for Energy Production), il quale è stato annunciato nel 219 e finanziato con 200 milioni di sterline, anche se il progetto finale verrà a costare intorno ai 10 miliardi di sterline, soldi che dovranno essere raccolti attraverso partner esterni al governo e che, indicativamente, inizieranno ad arrivare grazie alla prima gara di appalto prevista per questo dicembre.

Entro il 2024 il progetto prevede la realizzazione di un reattore di tipo Tokamak sferico che, pur essendo connesso alla rete elettrica nazionale, servirà da test. Nel complesso però non si dispone ancora di un reattore nucleare in grado di produrre energia in eccesso rispetto a quanta ne consuma per entrare in funzione.