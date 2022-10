Flippy 2, il robot che cucina le patatine fritte spopola nelle cucine americane: “è più veloce degli esseri umani”

Ha un braccio meccanico in grado di cucinare simultaneamente piatti molto diversi tra di loro, ma la sua specialità sono le patatine fritte. Il robot Flippy 2 è utilizzato in sempre più cucine americane. È più veloce ed efficiente degli umani — e, soprattutto, costa molto meno e non ha bisogno di ferie e malattie.

Per il momento l’habitat naturale di Flippy sono le cucine dei fast food, come ne esistono tanti negli Stati Uniti. Lo stesso nome è eloquente: come il flipping (letteralmente girare) degli hamburger sulla piastra rovente.

Scordatevi il look umanoide e futuristico da film di fantascienza, Flippy 2 ha un enorme braccio meccanico (come quelli impiegati da anni per assemblare le automobili) equipaggiato con sensori, telecamere e un computer dotato di intelligenza artificiale. Prende le patatine fritte surgelate, le immerge nell’olio bollente e grazie ai suoi sensori capisce il momento esatto in cui sono cotte alla perfezione. Le patatine vengono quindi spostate su un vassoio, pronte per essere servite al cliente.

Il sistema è completamente automatizzato: il robot entra in funzione nell’esatto istante in cui arriva la comanda. Anche per questo motivo, Flippy è estremamente utile in tutti i ristoranti con servizio drive through. Il robot è già in servizio nelle cucine di ristoranti come il Jack in the Box di San Diego, il White Castle e CaliBurger.

Un video dimostrativo della Miso Robotics mostra Flippy 2 in azione:

Ma non tutti i ristoranti che usano Flippy 2 sono felici di raccontarlo pubblicamente

«È più efficiente e affidabile della maggior parte degli esseri umani», spiega con un’ombra di beffardaggine Mile Bell, CEO della Miso Robotic, l’azienda che produce il robot. «Oserei dire che è anche più contento di svolgere il suo compito».

«Ci sono tanti compiti che i dipendenti sono felicissimi di lasciar sbrigare ai robot e cuocere le patatine è uno di questi», continua il dirigente. «Sono felici di avere un aiuto in cucina, in questo modo possono concentrarsi su altre mansioni».

Un giorno le persone entreranno in un ristorante, vedranno i robot e diranno: ‘Hey, ti ricordi quando una volta gli umani si occupavano di queste cose?’

La progettazione del robot ha richiesto circa cinque anni ma il primo modello disponibile per l’acquisto da parte delle aziende è stato lanciato solamente di recente. Alcune aziende utilizzano Flippy 2 ma sono riluttanti ad ammetterlo pubblicamente. «Tre grandi catene americane non hanno voluto pubblicizzare l’acquisto del robot», spiega un articolo del media outlet australiano ABC News. «Temono che la gente pensi che i robot stiano rubando il lavoro alle persone».

«Un giorno le persone entreranno in un ristorante, vedranno i robot e diranno: ‘Hey, ti ricordi quando una volta gli umani si occupavano di queste cose?’», scherza Mile Bell. «Presto tutto questo sarà una realtà, è solo una questione di quando».