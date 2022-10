Super Mario Bros. il film, primo trailer dal Nintendo Direct

Come promesso, il film di Super Mario Bros. si è finalmente mostrato con un primo trailer in occasione del Nintendo Direct dedicato. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo a questa speciale rivisitazione del Regno dei Funghi e alla caratterizzazione dei vari personaggi. Il video mostra Bowser mentre è intento ad attaccare un castello popolato da pinguini per poi passare alla scena successiva, quella in cui Mario viene scaraventato improvvisamente nel Regno dei Funghi.

Il filmato ci permette dare finalmente uno sguardo anche alle fattezze di Mario, il cui volto era stato già svelato ieri da un’immagine trapelata in rete. Sebbene questa nuova versione di Mario appaia molto simile alla sua controparte nei videogiochi, il volto in particolare mostra tutta una serie di differenze rispetto alle illustrazioni 3D dei giochi a partire dagli occhi visibilmente più piccoli e dalla presenza di una maggiore espressività capace di renderlo meno cartoonesco del solito e più realistico.

Vi ricordiamo che il film di Super Mario Bros. è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic e vedrà Chris Pratt come doppiatore del protagonista. Nel cast troviamo anche Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Charlie Day nei panni di Luigi, Jack Black nei panni di Bowser, Keegan-Michael Key nei panni di Toad, Seth Rogen nei panni di Donkey Kong, Fred Armisen come Cranky Kong, Kevin Michael Richardson come Kamek e Sebastian Maniscalco come Spike.

Al termine del Direct, Shigeru Miyamoto ha confermato che i lavori sul film procedono spediti e che al momento il film sta ricevendo gli ultimi ritocchi, esattamente come accade per i videogiochi.

Super Mario Bros. il film arriverà nei cinema il 7 aprile 2023.