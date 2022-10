Titans 4: ecco Joseph Morgan nei panni di Brother Blood

Ecco Joseph Morgan nei panni di Brother Blood in Titans 4, la serie TV DC Comics in arrivo a novembre.

A novembre verrà distribuita su HBO Max la serie TV Titans 4, con il ritorno dei personaggi DC Comics per la quarta stagione del telefilm disponibile in Italia su Netflix. Da poco sono state condivise le prime immagini di uno dei nuovi personaggi del telefilm: stiamo parlando di Brother Blood che sarà interpretato da Joseph Morgan.

Ecco le immagini.

he will rise. enjoy a first look at #brotherblood in season 4, based on the #newteentitans comics 🩸 #DCTitans pic.twitter.com/ikJ2joB5YT — DC Titans on Max (@DCTitans) October 4, 2022

La cura nei confronti del look del personaggio si vede, e prende spunto dalla run fumettistica di George Perez sui New Titans. Nei fumetti il character è il leader del culto chiamato Church of Blood, adorato dal padre malefico di Raven. Si tratta quindi di uno dei villain più pericolosi ed oscuri dell’universo DC Comics.

Ricordiamo che l’interprete Joseph Morgan ha già vestito i panni di Klaus Mikaelson in The Vampire Diaries. Ma il personaggio di Brother Blood non sarà l’unico a fare il suo esordio in Titans 4, considerando che vedremo anche Mother Mayhem, Jinx e Lex Luthor.

Ricordiamo che il cast di Titans comprende Brenton Thwaites (Dick Grayson / Nightwing), Anna Diop (Kory Anders / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Gar Logan / Beast Boy), Conor Leslie (Donna Troy / Wonder Girl), Curran Walters (Jason Todd / Red Hood), Joshua Orpin (Conner Kent / Superboy), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Damaris Lewis (Blackfire), Savannah Welch (Barbara Gordon), Vincent Kartheiser (Dr. Jonathan Crane) e Jay Lycurgo (Tim Drake).