Everything Everywhere All At Once dal 6 ottobre al cinema: godetevi una clip esclusiva

Il multiverso sta per arrivare al cinema come non l'avete mai visto, prodotto dai fratelli Russo, diretto dai Daniels

Cosa succede quando metti i Daniels (Swiss Army Man) a dirigere un film prodotto dai fratelli Russo che parla del multiverso in una forma che non avete mai visto? Nasce Everything Everywhere All At Once, una pellicola in uscita domani, 6 ottobre 2022 in tutti i cinema e del quale vi mostriamo oggi in anteprima una clip esclusiva.

Everything Everywhere All at Once racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essere. Un film altamente spettacolare e al contempo profondo, che unisce commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo, dita fatte di wurstel e un bagel che racchiude i segreti dell’universo.

Cast e Regia

Dai fratelli Russo (produttori esecutivi), A24 e Ley Line Entertainment, il film definitivo sul multiverso con le icone del cinema Michelle Yeoh (La Tigre e il Dragone, Shang-Chi) e Jamie Lee Curtis (Halloween, Una poltrona per due) dirette dal duo di registi visionari The Daniels.

Con la sorprendente Stephanie Hsu (Shang-Chi), il film segna il ritorno alle scene dopo 40 anni del mitico Ke Huy Quan, interprete degli amatissimi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il tempio maledetto).

Proprio l’attrice protagonista della saga di Halloween e è stata la più grande sostenitrice del film, conducendo una massiccia campagna social che ha contribuito in maniera determinante al passaparola e trasformandolo in un instant cult.

Sinossi e dettagli

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta.

Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Il successo al botteghino USA

Definito da molti, e soprattutto dal box office americano, il film rivelazione dell’anno, la pellicola ha avuto un enorme successo in America superando i 70 milioni di dollari di incasso, che diventano 100 milioni di dollari se consideriamo tutto il mondo. Ora finalmente, la pellicola arriva anche in Italia, e dal 6 ottobre sarà al cinema.

Uscito il 25 aprile in America, nei mesi successivi il grande successo della pellicola ha fatto in modo che Everything Everywhere All At Once iniziasse il suo giro del mondo, arrivando il 6 ottobre, domani, anche in Italia, grazie a I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Se volete scoprire nel dettaglio il nostro giudizio, vi invitiamo a leggere la nostra recensione che potete trovare in calce all’articolo; se però volete sperimentare sulla vostra pelle l’esperienza multiversale dei Daniels, allora vi conviene andare in sala, a partire da domani 6 ottobre 2022.