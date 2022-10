DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è tra le dieci serie più viste di Netflix

DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è già entrato nella top 10 delle dieci serie in inglese più viste di sempre su Netflix.

05—Ott—2022 / 8:40 AM

Continua la scalata di DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, la serie TV sul serial killer americano che sta riscuotendo grandi risultati di audience, al punto tale da essere entrata nella top 10 delle dieci serie in lingua inglese più viste di sempre su Netflix.

DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è attualmente al nono posto in questa classifica, avendo raccolto 496 milioni di ore di visualizzazione in due settimane di presenza su Netflix. Dopo aver superato la quarta stagione di Ozark, ora DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è vicino a 13 Reasons Why.

Proseguendo con questo percorso, entro 28 giorni la serie TV potrebbe arrivare, addirittura, al secondo posto, rimanendo alle spalle solo di Stranger Things 4. Sono dati che stanno andando oltre le aspettative.

Ecco la descrizione del telefilm: