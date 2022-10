Angelina Jolie cita in causa Brad Pitt per le violenze su lei e sui figli

Angelina Jolie ha esposto una controquerela a Brad Pitt per gli atti di violenza che l'attore avrebbe commesso nei suoi confronti e coi loro figli.

Angelina Jolie ha deciso di esporre una controquerela a Brad Pitt, dopo che l’attore ha citato in causa l’attrice per aver violato gli accordi che riguardavano la loro azienda vinicola, la Château Miraval. Il team legale della Jolie avrebbe rivelato alcuni dettagli risalenti al 2016, anno in cui risulterebbe che Brad Pitt abbia commesso dei gesti violenti contro la stessa Jolie e verso i loro figli.

In tribunale è stato tirato fuori l’accordo richiesto da Brad Pitt, in cui l’attore chiedeva ad Angelina Jolie di non divulgare gli abusi commessi contro di lei e contro i loro figli. Secondo quanto diffuso nella controquerela:

Brad Pitt avrebbe provato a strozzare uno dei figli della coppia, colpendone un altro in faccia. Mentre la Jolie sarebbe stata presa per la testa e scossa.

Il tutto sarebbe avvenuto su un aereo privato nel settembre 2016. La discussione tra i due sarebbe nata per le parole di Pitt sul fatto che la Jolie fosse troppo deferente nei confronti dei figli. L’alterco sarebbe proseguito in bagno, con la Jolie rinchiusa, mentre Pitt continuava a dare pugni sulla tettoia.

E quando uno dei figli della coppia avrebbe provato a difendere verbalmente la Jolie, Brad Pitt avrebbe ferito la donna al gomito ed alle spalle. I bambini a quel punto avrebbero provato a difenderla, ed è stata in quell’occasione che Pitt avrebbe provato a strozzarne uno, colpendo l’altro in faccia. Gli altri figli avrebbero scongiurato l’attore di smetterla, mentre erano in lacrime.

La Jolie aveva già citato in causa Brad Pitt nel 2016 in forma anonima. Nella controquerela gli avvocati della Jolie hanno sostenuto che Brad Pitt doveva già essere incriminato per atti di violenza in quella giornata.