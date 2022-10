Scooby-Doo: Velma fa coming-out sulla sua sessualità in una clip del nuovo film

Nel nuovo lungometraggio animato di Scooby-Doo viene svelata la sessualità di Velma, che in Trick or Treat Scooby-Doo! si dimostra interessata al personaggio femminile di Coco Diablo (doppiata da Myrna Velasco), si tratta della leader dell’associazione criminale nemica per eccellenza della Mystery Inc. Il tutto è stato rivelato in una clip.

Ecco il filmato in cui vediamo Velma dimostrare il suo interesse sentimentale.

OMG LESBIAN VELMA FINALLY CANON CANON IN THE MOVIES LETS GOOOOOO pic.twitter.com/0ilx2uid1q — Trin 🎃 (@MythicalLlamaXO) October 3, 2022

E questa è una clip in cui la stessa Velma conferma il suo interesse.

Also here’s the part where she actually admits it 🥲🥲 pic.twitter.com/nyA3toBz80 — Trin 🎃 (@MythicalLlamaXO) October 4, 2022

La questione sulla sessualità di Velma è stata dibattuta dagli appassionati di Scooby-Doo per decenni, e lo stesso James Gunn aveva dichiarato che nel primo lungometraggio live-action, nella sua sceneggiatura, il character fosse apertamente omosessuale. Il regista ha detto a riguardo:

Lo Studio ha voluto annacquare questa cosa, prima risultando ambiguo durante le riprese, poi eliminando la questione nella versione finale del film, ed infine dandole un fidanzato nel sequel.

Mentre nel 2020 il produttore Tony Cervone ha detto:

Abbiamo chiarito la cosa il più possibile dieci anni fa. Molti dei nostri fan hanno capito, ed a chi non lo ha fatto suggerisco di guardarsi intorno.

Per quanto riguarda il film animato Trick or Treat Scooby-Doo! si tratta di un’uscita in digitale o in versione Home Video che arriverà il 18 ottobre, e che vedrà la Mystery Inc. confrontarsi con fantasmi doppelgänger.