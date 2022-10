Niente di nuovo sul fronte occidentale: trailer cinematografico e foto ufficiali

Sarà Lucky Red (come oramai usuale per le produzioni cinematografiche Netflix che godono anche di un passaggio nei cinema) a portare in sala Niente di nuovo sul fronte occidentale, film del regista Edward Berger tratto dal famoso bestseller omonimo scritto da Erich Maria Remarque. Ecco dunque il trailer cinematografico e la foto gallery ufficiale della pellicola.

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l’avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale. Paul e i suoi compagni scoprono in prima persona come l’euforia iniziale della guerra si trasforma in disperazione e paura quando si trovano a lottare per le proprie vite e tra di loro nelle trincee.

