I migranti per cause ambientali sono in aumento

I cambiamenti climatici sono ormai un’emergenza su scala mondiale e nessuno può sfuggire alle catastrofi naturali che possono accadere. Eppure le popolazioni più fragili sono quelle che risentono maggiormente di questa situazione.

Nonostante le proteste e gli avvertimenti degli scienziati, le misure messe in atto per contrastare questi fenomeni non sono ancora sufficienti. Le concentrazioni di gas serra e le emissioni derivanti da combustibili fossili sono in aumento rispetto ai livelli misurati prima della pandemia.

In occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell’Accoglienza, Legambiente ha presentato un dossier chiamato “Migranti ambientali, gli impatti della crisi climatica” in cui affronta le problematiche socioeconomiche e ambientali a livello globale.

Secondo questo report il 40% della popolazione mondiale vive in contesti estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici, per i quali lasciare la propria terra rappresenta l’unica alternativa possibile per rispondere agli eventi meteorologici sempre più devastanti.

L’Internal Displacement Monitoring Centre ha registrato uno spostamento forzato di quasi 24 milioni di persone a causa di eventi climatici avversi e devastanti. Secondo i dati riportati nel rapporto statistico dell’UNHCR, Global Trends, 89 milioni e 300 mila persone sono state costrette ad abbandonare la propria terra nativa per fuggire da guerre e persecuzioni.