Alicent Hightower, l’evoluzione dei costumi della regina verde

La regina consorte di House of the dragon esprime il suo cambiamento mediante il cambio d’abito

Alicent Hightower è la nuova regina di Westeros. La giovane Hightower è senza dubbio tra le protagonista della serie spin-off di Game of Thrones. Da giovanissima, insicura e inesperta Alicent dal quinto episodio è diventata la leonessa pronta a tutto pur di difendere i propri cuccioli. Dopo Emily Carey ora è Olivia Cooke a vestire i panni della regina verde ed in questo caso l’abito fa decisamente il monaco. Alicent tramite la scelta degli indumenti esprime il suo cambio di posizione.

Come abbiamo già visto in precedenza, il cambio di attrice ha coinvolto anche il personaggio di Rhaenyra Targaryen. Nei primi cinque episodi il volto della giovane principessa Targaryen era quello di Milly Alcock, successivamente, invece, di Emma D’Arcy. In questo caso Rhaenyra ha conservato usi e costumi che già l’avevano caratterizzata dal primo episodio, invece con il personaggio di Alicent gli sceneggiatori di House of the Dragon hanno voluto mostrare un deciso cambio di schieramento.

Ecco un’attenta analisi dei costumi di Alicent Hightower in House of the Dragon.

La giovane e spensierata Alicent

Nei primo capitolo della nuova serie di Game of Thrones conosciamo la giovanissima Alicent Hightower come la figlia del consigliere più fidato del re, Otto Hightower, e come la migliore amica della principessa Rhaenyra Targaryen. Alicent è una figlia obbediente e devota ed un’amica fidata. La ragazza ha tutte le caratteristiche della giovane e perfetta dama di compagnia e di una promettente lady.

I costumi scelti dai costumisti di House of the dragon sottolineano la sua innocenza, spensieratezza e purezza d’animo. Alicent Hightower nel primo episodio della nuova a serie indossa un abito dai toni del celeste pastello, il tipico colore associato alla purezza e all’onestà. Il personaggio è ancora ingenuo, non ha compreso le complessità della vita di corte ed i sacrifici che presto lo attendono.

L’acconciatura scelta per questo episodio ben si armonizza con la semplicità dell’abito. Alicent porta i capelli semi raccolti in modo semplici ed estremamente naturale, nessuna acconciatura complessa o spilla importate. La parola chiave del primo capitolo è naturalezza.

Alicent è la regina fedele

Nel secondo episodio assistiamo alla prima vera trasformazione di Alicent Hightower. Il pilot di House of the dragon si conclude con la morte della regina consorte. Il re è privo di eredi maschi e sceglie di nominare come sua legittima erede l’unica figlia vivente, la principessa Rhaenyra Targaryen. Otto Hightower intravede così l’opportunità di elevare la sua casata. La dinastia dei Targaryen è debole e il re ha l’assoluta necessità di rafforzare la famiglia generando nuovi eredi. La scelta è quindi scontata: re Viserys deve convolare nuovamente a nozze. Proprio in questo contesto Otto suggerisce alla figlia di indossare gli abiti della madre e andare a “consolare” il re. La ragazza non ha scelta.

Alicent inizia così a vestire glia abiti lussuosi ed elaborati della madre da poco defunta. Gli indumenti della nuova Alicent sono sfarzosi ed idonei ad una versione più matura di Alicent. I colori passano dai toni tenui del primo episodio a toni più decisi e scuri come il blu notte e il verde. Con il cambio d’abito anche l’acconciatura della lady muta, si fa sempre più elaborata e viene impreziosita da gioielli e ornamenti. Alicent avvicinandosi al re perde l’innocenza e l’ingenuità della bambina e diventa la donna che è destinata a essere. I costumi scelti rappresentano perfettamente il passaggio della giovane ragazza all’età adulta.

Nel momento in cui Alicent diventa la regina consorte il suo look cambia ulteriormente.

Alicent accetta la proposta di matrimonio del re perché non ha altra alternativa. Prova affetto per il re rimasto vedovo e condivide con lui l’amore per l’arte e la storia ma lo vede come una figura paterna, non di certo come il suo ipotetico interesse romantico. Inoltre a peggiorare le cose interviene il rapporto che da sempre la lega a Rhaenyra. Le due sono amiche e confidenti da sempre, sposare il re vorrebbe dire diventare la matrigna di Rhaenyra e con questo chiudere i rapporti iddiliccci che da sempre le hanno accompagnate. Alicent, spinta dal padre, non ha scelta.

Divenuta regina la giovane Alicent inizia ad indossare i colori della sua nuova casata: rosso e nero. Gli abiti scelti per Alicent dal secondo episodio al quarto indicano un’assoluta devozione alla causa. Alicent è fedele, amorevole e premurosa verso suo marito e la sua nuova famiglia. Abbraccia la causa Targaryen come se fossa la sua ed è pronta a sacrificarsi pur di proteggere ciò a cui tiene.

Alicent non mette mai in dubbio la fedeltà verso i Targaryen o verso il re, anzi difende a spada tratta le scelte dei Targaryen, persino quanto queste ostacolo gli ideali della sua famiglia originaria. La regina si schiera al fianco della dinastia del drago e contro suo padre, nonostante le rivelazioni di Otto fossero sincere. Alicent dona la sua fiducia a Rhaenyra perdendo il supporto ravvicinato del padre. Peccato che la scelta si riveli controproducente per le sorti della nuova regina.

Cambio di barricata: Alicent diventa la regina verde

Alicent aveva riposto la sua fiducia cieca nella persona sbagliata. Nel momento in cui, grazie ad un nuovo alleato, apprende del tradimento della principessa Rhaenyra decide di cambiare schieramento. In quell’istante Alicent non è più una regina Targaryen ma sceglie di riabbracciare la causa della sua famiglia d’origine.

Al matrimonio di Rhaenyra e Lenor assistiamo all’ingresso in solitaria di Alicent, un ingresso caratterizzato dal colore verde. Il verde è il colore simbolo della casata Hightower e, in particolare rappresenta una chiamata d’aiuto agli alleati. Quando gli Hightower hanno bisogno del soccorso dei propri fedeli accendono presso la loro torre una fiamma verde. La scelta dell’abito di Alicent non è assolutamente casuale, indica sia un ritorno alle origini per il personaggio che la necessità di supporto da parte della propria famiglia. Alicent è pronta a riabbracciare a pieno la causa del padre. Ora desidera solo proteggere se stessa ed i propri figli, l’ascesa di Aegon al trono di spade sarà la sua nuova priorità.

Il verde dall’episodio cinque in avanti contraddistinguerà tutti i costumi della nuova Alicent, nuova non solo in senso spirituale ma anche per il nuovo volto dell’attrice. Dal capitolo 5 è Olivia Cooke ad interpretare la regina Alicent. La somiglianza tra le due interpreti è assurda ma la scelta di procedere verso lo switch era inevitabile. Olivia Cooke presta le sembianze ad una Alicent nel pieno controllo dei suoi poteri e obbiettivi. Non si fa problemi a esprimere le proprie opinioni e non teme confronti accessi con il re o con la principessa. Ha chiaro il suo scopo ed è consapevole di essere sola contro l’intera famiglia del drago. Nemmeno il marito supporta le opinioni della regina. Alicent è sola contro tutti ma non si esime dal mostrare al mondo con fierezza il colore simbolo della sua casata.

L’interpretazione della Cooke è perfettamente in linea con la scelta di rappresentare una nuova Alicent determinata e orgogliosa. Emily Carey era la giovane ed ingenua Alicent, Olivia Cooke è la leonessa disposta a tutto pur di proteggere i propri figli. Il parallelismo con Cersei è inevitabile.