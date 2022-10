The Playlist: il trailer ufficiale della serie TV Netflix sullo streaming musicale

Uscirà il 13 ottobre su Netflix la serie TV intitolata The Playlist, ma, nel frattempo è stato diffuso il trailer ufficiale. La storia mette al centro il cambiamento portato nel mondo musicale negli anni duemila, per quanto riguarda il passaggio dalla pirateria web allo streaming.

Ecco il trailer di The Playlist.

Questa è la descrizione della serie TV:

Al culmine della pirateria, esponenti di spicco del mondo della musica cercavano di lottare contro il destino turbolento dell’industria. La serie è incentrata sul giovane imprenditore tech svedese Daniel Ek e sui suoi principali partner, che hanno rivoluzionato un intero settore offrendo musica in streaming in modo gratuito e legale in tutto il mondo.

Il progetto sarà composto complessivamente da sei episodi, che saranno diretti da Per-Olav Sørensen (Home for Christmas), e con una sceneggiatura realizzata da Christian Spurrier (Silk). The Playlist uscirà il 13 ottobre 2022 su Netflix.

Ricordiamo che ottobre sarà un mese dedicato alle uscite a tema horror anche su Netflix, con progetti in distribuzione come The Midnight Club, Conversations with a Killer: the Jeffrey Dahmer tapes, Unsolved Misteries vol. 3, L’Accademia del bene e del male, e Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

Potrebbe interessarti anche questa news: