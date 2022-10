Jurassic Park: Colin Trevorrow definisce il primo film come “impossibile da trasformare in franchise”

Nonostante la saga di Jurassic Park abbia generato già due trilogie, c’è chi come il regista Colin Trevorrow ha parlato del primo film della serie, definendolo “impossibile da trasformare in franchise”. Una frase che sembra strana se si considera il fatto che stiamo parlando del filmmaker che ha lavorato agli ultimi tre film della saga.

Ecco le parole di Colin Trevorrow:

Con Jurassic World: Il Dominio ho fatto un qualcosa di completamente diverso rispetto ai precedenti lungometraggi, e questo per cambiare il DNA del franchise. I precedenti film erano storie sui dinosauri, questa storia è un qualcosa che riguarda personaggi che vivono in un mondo in cui coesistono con i dinosauri. Penso sia importante cercare di portare avanti la saga, perché parliamo di una storia che sarebbe impossibile da rendere un franchise, esiste solo un Jurassic Park. Però, a questo punto, se dobbiamo raccontare un qualcosa riguardo ad un mondo in cui i dinosauri esistono, c’è una ragione per cui dovremmo andare su quest’isola?