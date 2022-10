Final Fantasy XVI: il nuovo trailer sarà pubblicato a breve, PlayStation Showcase in arrivo?

In estate, Naoki Yoshida aveva annunciato l’arrivo di un nuovo trailer di Final Fantasy XVI previsto per il mese di ottobre. Su Reddit c’è chi ha ipotizzato che il nuovo filmato possa essere mostrato durante uno State of Play oppure al PlayStation Showcase. Al momento Sony non ha annunciato alcun evento comunicativo per questo mese, ma diversi insider si sono espressi sulla possibilità che uno showcase di PlayStation possa arrivare entro la fine dell’anno.

Ovviamente, c’è anche la possibilità che Square Enix decida di lanciare il trailer senza passare dai canali di Sony. Su reddit si parla anche dell’ipotesi di un nuovo evento dedicato alla serie Final Fantasy, ma è una possibilità meno probabile visto che tale evento si è già tenuto pochi mesi fa.

Ciò che è certo è che ormai non manca molto alla pubblicazione del nuovo trailer di Final Fantasy XVI. Naoki Yoshida ha confermato che il nuovo filmato sarà dedicato stavolta alla trama e al mondo di gioco.

Final Fantasy XVI sarà disponibile nell’estate del 2023 in esclusiva su PS5.

Leggi anche: