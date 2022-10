Etna: ha un coro e un pentagramma

L’Etna ha scritto la sua musica infrasonica su pentagramma. Un vulcanologo, Alessandro Bonforte, è rimasto colpito dalle canne d’organo del Mongibello. Ha scoperto tre note diverse sempre uguali a se stesse provenienti da tre bocche con differenti accordature.

Quando ero ragazzo suonavo, facevo musica e oggi mi ha colpito il ‘coro’ dell’Etna, e il fatto che c’erano due o tre voci nette, distinte tra loro. Due, sicuramente, provenienti da altrettante bocche diverse in attività e sempre con la stessa impronta sonora. Appena finita una eruzione si ricarica. In questi mesi sta gonfiando. Se e quando ci sarà un’eruzione, però, lo sapra’ solo lei. E, come sempre, ci sorprenderà.