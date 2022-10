Avatar: La Via dell’Acqua – Il film potrebbe incassare 649 milioni negli Stati Uniti

Avatar: La Via dell’Acqua uscirà a dicembre nelle sale cinematografiche, e le previsioni d’incassi parlano già di una hit che potrebbe sbancare al box-office: secondo le previsioni, negli Stati Uniti il lungometraggio potrebbe incassare 649 milioni di dollari.

Una performance al botteghino che potrebbe essere accompagnata anche da importanti guadagni anche al di fuori delle sale, con stime che parlano di 425 milioni e 214 milioni che arriverebbero dall’on demand e dalle piattaforme streaming. I 649 milioni di dollari di guadagni negli Stati Uniti si avvicinerebbero ai 772 milioni ottenuti dal primo film. Il tutto servirebbe a fronteggiare un budget di 250 milioni spesi per la produzione del capitolo.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.