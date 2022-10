Sansevieria Cylindrica Velvet Touch: coltivarla è semplice

Questo tipo di pianta d’appartamento ha le punte colorate ed è molto in voga. Ecco come coltivarla per farla vivere in salute e a lungo preservandone la bellezza.

La pianta ha tante punte sottili e cilindriche color verde bottiglia. È originaria dell’Angola e del Kenya, ha foglie erette e molto decorative e depurative per l’ambiente domestico. Per ottenere le punte colorate ci sono due casi. Il primo è trovare la Sansevieria Cylindrica Velvet Touch nei negozi e nelle giardiniere. In tal caso la punta è già trattata e ha l’effetto colorato incluso. Se invece possiedi una semplice Sansevieria Cylindrica puoi dipingere le punte con la tempera non tossica. In questa opzione bisogna tutelare il fusto con del nastro adesivo di carta.

La pianta richiede poca acqua, innaffiare solo quando il terreno è secco. In pratica, ogni due o tre settimane a seconda della stagione e della temperatura. Non necessita di piena luce e raggi diretti, ma non si deve neanche tenere al buio. Meglio scegliere un angolo luminoso. La temperatura adatta è tra dieci e trenta gradi centigradi. Durante la crescita rinvasarla in un vaso più grande in modo da dare il giusto spazio alle radici.