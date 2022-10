A Plague Tale: Requiem, un estratto della colonna sonora da Oliver Deliviere

Il compositore Olivier Deriviere ha pubblicato in anteprima un brano della colonna sonora di A Plague Tale: Requiem per darci un’idea di quali saranno i temi che verranno affrontati nel nuovo gioco di Asobo Studio. La pubblicazione della traccia è stata accompagnata da queste parole:

A Plague Tale Requiem triggers very personal matters.

Everybody is hurt, in one way or another. We all have to deal with our own suffering.

The game, as well as this artwork, explores this existential fact through Amicia and this music from the OST as well.

18 days left. pic.twitter.com/sMSi0P0atT

— Olivier Deriviere (@oderiviere) October 1, 2022