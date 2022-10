Mercoledì: Jenna Ortega supererà Christina Ricci? Intanto ha avuto un attacco di panico incontrandola

Jenna Ortega sarà la prossima Mercoledì nella serie omonima di Netflix che farà da spin-off a La Famiglia Addams. Chiaramente il punto di riferimento dell’attrice è stata Christina Ricci, che ha vestito i panni del character nei due lungometraggi cult degli anni Novanta. Le due interpreti si sono incontrate, considerando anche che la Ricci ha partecipato al telefilm, e Jenna Ortega ha raccontato di aver avuto un attacco di panico proprio durante il primo incontro con Christina Ricci. Le attese nei confronti della Ortega sono tante, e la pressione si sente.

Ecco le sue parole sull’incontro con Christina Ricci e sul momento in cui ha appreso che l’attrice si sarebbe unita al cast della serie TV:

Quando mi è stata detta questa cosa credo di aver avuto un attacco di panico. Ero terrorizzata. Lei è una donna davvero forte. Poterla incontrare è stato molto bello, ma nel momento in cui abbiamo per la prima volta fatto una scena insieme, con me nello stesso look che lei ha avuto 30 anni fa, posso dire che è stata una cosa alquanto snervante.