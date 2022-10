Cappotto verde: famiglia risparmia sulle bollette del gas

Ultimamente le bollette del gas e della luce sono arrivate alle stelle per ogni famiglia europea. L’autunno porterà l’aumento ulteriore dei costi. Da tempo però c’è chi ha trovato una soluzione intelligente e ideale. Si tratta di due pensionati, Michael e Teresa Lye, che vivono nel sud-est di Londra. Le temperature della loro casa si mantengono fattibili anche in inverno.

Il segreto si racchiude nella Virginia, una pianta rampicante assomigliante all’edera. Questa pianta è cresciuta su tutta la casa in maniera indomabile, così i due pensionati hanno smesso di potarla. Ebbene, la pianta fa da cappotto termico verde al 100%. Una soluzione infallibile a livello energetico.

Ecco che la casa della coppia è diventata come una sorta di attrazione turistica. Una pianta che è un toccasana eccezionale per l’ambiente e funge da risparmio sulle bollette per i due inglesi. I benefici per l’ambiente sono riscontrati da uno studio svolto su alberi e cespugli presenti nel verde urbano. Hanno la capacità media di mitigazione degli inquinanti atmosferici di 58-140 g di ozono (O3). Poi di 17-139 g di particolato PM10. Infine, di 11-20 kg di anidride carbonica CO2 per pianta l’anno. La vegetazione sugli edifici avvantaggia anche l’assorbimento dei composti organici volatili più comuni. In sintesi, le piante che crescono sulle case sono una soluzione perfetta per le tasche e la salute dell’uomo.