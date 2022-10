Canada: ritrovato un dinosauro mummificato

01—Ott—2022 / 9:15 AM

In Canada, un gruppo di ricercatori dell’Università di Reading nel Regno Unito ha ritrovato una zampa e una parte di coda appartenenti a un dinosauro vissuto 75-77 milioni di anni fa. Questi, però, presentano una particolarità: sono entrambi rivestiti di pelle fossilizzata sulla quale è possibile distinguere anche alcuni tendini e le singole squame.

I reperti appartengono a un giovane esemplare di dinosauro adrosauride dal becco d’anatra e, stando a quanto raccontato dai ricercatori, sono i migliori reperti mai ritrovati. Questo perché, avendo ancora della pelle fossilizzata attorno, permette di avere un’immagine più precisa di come era fatto il dinosauro quando era in vita.

Stando alle prime analisi, il dinosauro sembra fosse lungo circa 4 metri, elemento che ci fa capire che l’esemplare è morto da giovane visto che gli adulti potevano raggiungere i 10 metri di lunghezza. Questo però non permette di definirne la specie esatta in quanto non aveva ancora assunto le caratteristiche della specie di appartenenza.