Cambiamento climatico: anche i pesci cambiano rotta

Con il cambiamento climatico la penetrazione di diverse specie ittiche dal Mar Rosso al Mediterraneo potrebbero estendersi in futuro fino all’Oceano Atlantico. L’ipotesi emerge da uno studio pubblicato su Frontiers in Ecology and Environment e condotto dall’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim).

La ricerca è supportata da alcuni modelli di distribuzione che sono stati testati su dieci specie ittiche e illustra la possibilità che una migrazione estesa che riconnetta gli Oceani Indo-Pacifico e Atlantico.

Queste migrazioni coinvolgono specie del Mar Rosso quali il pesce flauto Fistularia commersonii, il pesce palla maculato Lagocephalus sceleratus e la sardina di Golani Etrumeus golanii. Esemplari di queste specie sono state già osservati nelle vicinanze dello stretto di Gibilterra.