Overwatch 2, presentata Esperança: tutti i dettagli sulla nuova mappa

Attraverso un comunicato ufficiale, Blizzard ha svelato Esperança, una nuova mappa di Overwatch 2 ispirata al Portogallo. Nella mappa, infatti, si respira ovunque la cultura e l’architettura portoghese.

L’area è circondata da una vegetazione lussureggiante e da montagne scoscese, mentre le facciate arancioni degli edifici della città si armonizzano con la posizione soleggiata, illuminando il paesaggio e creando un’esperienza coinvolgente e realistica per i giocatori.

L’aspetto generale ricorda le mappe del Mediterraneo presenti nel primo capitolo di Overwatch. Il design della mappa abbraccia, invece, la nuova modalità Push, che è simmetrica per garantire un gameplay equilibrato.

Per quanto concerne il layout della mappa, invece, gli autori sottolineano che i lati sono simmetrici, ma che non sono direttamente speculari. Un lato è ricoperto di rosso e sembra essere in costruzione, mentre l’altra metà è in contrasto, grazie all’utilizzo di un blu freddo. Una differenza introdotta per permettere ai giocatori di riconoscere facilmente il lato della mappa in cui si trovano.

Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 4 ottobre 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.