Offerte Amazon: Stray in edizione fisica per PS5 in forte sconto

Le offerte di Amazon ci propongono Stray, in edizione fisica per PS5, ad un ottimo prezzo e con sei cartoline da collezione incluse nel prezzo.

Le offerte di Amazon di oggi ci permettono di acquistare Stray, in edizione fisica per PS5, con sei cartoline da collezione a prezzo scontato. Il gioco è disponibile al prezzo di 34,90 euro, ossia con uno sconto del 15% che ci consente di risparmiare oltre 6 euro sul prezzo di listino.

Annunciato nel 2020 durante l’evento di presentazione di PS5, Stray è un’affascinante avventura felina in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina. Nei panni di un gatto randagio, dovremo risolvere antichi misteri e difenderci da minacce inattese per ritrovare la strada di casa.

Potete accedere al link che trovate qui di seguito per approfittare dell’ottimo sconto sull’edizione fisica di Stray, l’intensa e coinvolgente avventura felina di Annapurna. Vi ricordiamo, infine, che il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.