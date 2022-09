Offerte Amazon: instax mini Link edizione Pikachu in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto l'instax mini Link in edizione speciale di Pikachu ad un prezzo vantaggioso.

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto l’instax mini Link in edizione speciale di Fujifilm: si tratta di una versione di Pikachu speciale che comprende la piccola stampante e una custodia dedicata a Pikachu in silicone.

Il prezzo di questo oggetto è di 92,45€, uno sconto del 10% dal prezzo iniziale di 102,44€: con un design compatto e una form factor data dalla custodia interessante, questo dispositivo permette di stampare le foto in formato “polaroid” in modo veloce.

Pensata per combinarsi perfettamente con il rosso ed il blu della Nintendo Switch, instax mini Link SE + Pikachu Case Bundle è la stampante istantanea che tutti i giocatori non vedranno l’ora di avere tra le mani. Al colore Ash White si aggiungono funzionalità del prodotto come ad esempio la striscia led sulla parte anteriore della fotocamera che comunica informazioni su modalità e stato dell’app.

Tante funzioni presenti in questo device, tra cui la modalità Frame Print, che permette di portare le tue immagini a “Livello Boss”. Fuggi sulla tua isola personale o prova i grandi baffi di Mario utilizzando l’app per scegliere tra un’ampia varietà di cornici dei personaggi che possono essere stampate sulle tue foto.

