Meta Quest 3 sarà il visore di fascia medio-bassa in confronto al Pro

Sappiamo già che Meta proporrà come top di gamma il prossimo Meta Quest Pro, visore che avrà una valanga di tecnologia all’avanguardia all’interno. Eppure l’azienda non vuole lasciare indietro chi non vuole investire tanto ma vuole comunque la VR: per questo ci sarà il Meta Quest 3, un visore di fascia medio-bassa che permetterà di avere comunque la realtà virtuale dell’ex Facebook.

Il prezzo sarà comunque abbastanza alto, ma sicuramente meno del Pro, e avrà alcune specifiche interessanti, a partire dallo Snapdragon XR2 Gen 2, più efficiente del precedente modello. La batteria purtroppo sarà ancora ingombrante, rendendo il visore ancora pesante sulla parte frontale (in confronto ad altre alternative che riescono a rimanere più leggere).

Non sarà presente nessuna forma di tracking del volto o degli occhi, cosa che dovrebbe arrivare sul Pro, rendendo a tutti gli effetti questo visore davvero una soluzione entry-level per chi vuole l’ultimo modello. Per il resto dovremo scoprire tutto durante l’eventuale annuncio ufficiale, anche per comprendere se questo Meta Quest 3 rimarrà comunque migliore del 2, proponendo quindi un upgrade, o se avrà qualche mancanza in confronto al vecchio modello.