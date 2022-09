Legambiente: il 42% dei rifiuti nei parchi sono mozziconi di sigarette

I dati sono stati rilasciati dall'indagine Park Litter in occasione della 30esima edizione dell'evento "Puliamo il mondo"

L’abbandono dei rifiuti non riesce a risparmiare neanche i parchi cittadini. Secondo i dati raccolti da Legambiente, vengono abbandonati 5 rifiuti ogni metro quadrato. Sono 31’961 i rifiuti raccolti e catalogati da quasi 700 volontari di Legambiente nei 66 transetti eseguiti in 56 parchi urbani di 28 città. I dati sono stati diffusi durante la 30esima edizione della campagna di volontariato “Puliamo il mondo“, in cui i cittadini di tutte le età possono contribuire a ripulire le aree verdi, le sponde dei fiumi e le spiagge dai rifiuti abbandonati.

I mozziconi di sigaretta rappresentano il 42,2% dei rifiuti raccolti, seguiti da tappi di bottiglia o barattoli e linguette di lattina (9,4% del totale), pezzi di carta (8,1%) e pezzi di plastica (5,8%). In 25 dei 56 parchi sono state ritrovate anche mascherine, mentre in 7 parchi sono stati ritrovati anche guanti.

I monitoraggi sono stati effettuati in 56 parchi di 28 città (Ancona, Avellino, Bari, Borgaro Torinese (TO), Cagliari, Castel Maggiore (BO), Cesena, Chiaravalle (AN), Firenze, Genova, Milano, Napoli, Nicolisi (CT), Perugia, Pescara, Piacenza, Pineto (TE), Policoro (MT), Pozzuoli (NA), Roma, Rovigo, San Donà di Piave (VE), San Pietro in Cariano (VR), Sant’Arpino (CE), Succivo (CE), Torino, Varese, Verona) coprendo una superficie di circa 6’6600 metri quadrati.