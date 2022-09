Hocus Pocus 2, la recensione: le streghe son tornate?

Il fatto di aver creato un classico senza tempo a volte è un caso: iniziamo la recensione di Hocus Pocus 2 con questo avvertimento, visto che spesso è un’impresa che non si può ripetere facilmente.

Ma ciò non ha impedito alla Disney di provare a fare Hocus Pocus 2. Nel corso dei decenni dalla sua uscita nel 1993, Hocus Pocus è diventato uno dei classici film di Halloween per gli adulti nostalgici e i bambini che devono tollerare i loro gusti nelle serate al cinema.

Viene trasmesso ogni anno durante la stagione spettrale in streaming su Disney+. Nel corso del tempo, i fan sono stati attratti dal carisma di Bette Midler, che ha denti delle dimensioni di un castoro e le sbarazzine Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker; e un’atmosfera da fiaba noir che era speciale per i film realizzati negli anni ’80 e ’90.

Anche se ha i suoi difetti, l’originale Hocus Pocus (diretto da un pre-High School Musical Kenny Ortega) ha trovato una novità con le sorelle Sanderson: la leader dai dentoni Winnie, la stravagante Mary e l’adorabile sciocchina Sarah. Tre secoli dopo essere stati impiccate dai residenti di Salem, sono state riportate in vita (grazie a un’adolescente vergine che accende una candela magica) per correre in giro per la città, risucchiando la forza vitale dei bambini in modo che i fratelli possano rimanere giovani.

Anche se sembrava che alla fine del film del ’93 fossero permanentemente sfumate in una densa polvere colorata, Hocus Pocus 2 ripercorre la trama, con le giovani aspiranti maghe Becca (Whitney Peak) e Izzy (Belissa Escobedo) che inavvertitamente scatenano di nuovo le streghe. Ricevono aiuto dalla loro amica Cassie (Lilia Buckingham), che ha trascorso più tempo con i bambini popolari rispetto alle sue amiche di lunga data. Alla fine però, il suo papà (Tony Hale) diventa un obiettivo inaspettato degli imbrogli vendicativi delle sorelle Sanderson.

Izzy (Belissa Escobedo), Becca (Whitney Peak) e Cassie (Lilia Buckingham) sono amiche del liceo a Salem, Massachusetts, il cui interesse per la stregoneria torna utile ai fini della trama.

La trama dell’originale era tanto stravagante quanto irrilevante: le sorelle Sanderson Winnifred (Midler), Sarah (Parker) e Mary (Najimy) erano streghe attive nell’era puritana di Salem. Dopo aver succhiato la vita a un giovane ragazza nel tentativo di mantenersi belle per sempre, come fanno le streghe, il trio fu condannato all’impiccagione.

All’ultimo momento, Winnifred lanciò un incantesimo che permise loro di essere resuscitati da una magica candela nera in una notte di Halloween anni dopo, a quel punto avrebbero avuto tempo fino all’alba per risucchiare la forza vitale da un bambino fresco in modo da poter vivere per sempre. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

La stessa magia non si ripete mai due volte

Con l’avvicinarsi del 30° anniversario, Disney si è resa conto che era davanti alla sua vecchia candela nera: un’amata proprietà il cui cast originale era ancora vivo e funzionante.

Un tentativo di evocare la vecchia magia era troppo allettante per resistere. Il nuovo film inizia in modo incoraggiante, poiché ci vengono presentate le streghe nel 1653, quando erano bambine.

Le giovani Winnifred (Taylor Henderson), Sarah (Juju Journey Brener) e Mary (Nina Kitchen) stanno causando un putiferio nella storica Salem, incanalando brillantemente i manierismi delle streghe più anziane che conosciamo così bene, con Tony Hale (Veep, Arrested Development) come predicatore cittadino ridicolo e vendicativo e Hannah Waddingham (Ted Lasso) come una strega astuta che dà loro il loro iconico libro di incantesimi, gli ingredienti per una pozione di qualità sembrano essere a portata di mano.

Ma ahimè, questo segmento del film è troppo breve. Presto siamo ai giorni nostri, seguendo le amiche Becca (Whitney Peak di Gossip Girls), Cassie (Lilia Buckingham) e Izzy (Belissa Escobedo) mentre esplorano il liceo, le amicizie e vivono a Salem. Si accende di nuovo una candela nera durante Halloween, tornano le sorelle Sanderson e si parte per le corse sulle scope.

Le tre ragazze si trovano nel bosco quando le sorelle tornano in vita, e testimoniano come le sorelle si lancino immediatamente in una canzone, The Bitch Is Back di Elton John, per essere precisi, ridisegnata come The Witches Are Back.

Midler, Parker e Najimy sono più che mai impegnate nella ilarità dei ruoli, e in momenti come questo le loro esibizioni sono una gioia.

Tuttavia, mentre le ragazze guardano dall’ombra, una, con un cenno consapevole di sé, sussurra a un’altra: “Per chi si esibiscono?” E questa, purtroppo, è una domanda a cui il film – della regista di 27 Dresses Anne Fletcher – non riesce a dare una risposta convincente.

È per i fan dell’originale, che noteranno i vari riferimenti sparsi ovunque, incluso un cameo di Penny e Gary Marshall nel primo film. O è per i bambini piccoli, che secondo Disney cercano un messaggio di speranza?

Per quanto Midler e Parker sembrino divertirsi (a Najimy non viene dato nulla da fare), a volte può sembrare che il pubblico previsto per questo film fosse… qualunque grande mago Disney stesse firmando gli assegni.

Considerazioni finali

Il film non è spaventoso, riesce ad essere esilarante a momenti e a volte è affascinante, ma manca di magia.

Arriviamo alla conclusione della recensione di Hocus Pocus 2 dicendo che la trama allegramente insignificante, una perfetta imitazione del film precedente, non aiuta. Le sorelle Sanderson sono in missione per raccogliere ingredienti per lanciare un incantesimo molto malvagio, il trio di bambine deve cercare di fermarle usando una serie di strumenti molto limitati e c’è un flash mob di persone in costumi di Halloween. Abbastanza scontato no?

Alcune idee molto promettenti non portano mai a nulla, come una gara di drag delle sorelle Sanderson, ospitata dalla star di Rupaul’s Drag Race Ginger Minj.

Le vere sorelle competono e perdono. Il film avrebbe potuto immergersi molto più pesantemente nella strana miscela di una strega, pur offrendo una storia piacevole e adatta alle famiglie.

Difficilmente si può incolpare la Disney per averci provato, però l’impulso di ricreare la vecchia magia può essere molto difficile da resistere. Inoltre, a chi non piace indossare un costume e tornare con gli amici di vecchia data? È Halloween, dopotutto.

Posizionare le sorelle in primo piano nel sequel toglie lo sviluppo dei personaggi più giovani, anche se due guest star sfruttano al massimo il loro tempo: Hannah Waddingham interpreta una strega che le Sanderson incontrano nella Salem del XVII secolo e Sam Richardson è il proprietario del negozio di magia frequentato da Becca e Izzy.

Con i suoi tipici temi di film per adolescenti, Hocus Pocus 2 riesce a dimostrare che non tutti i film popolari hanno bisogno di un sequel stellato decenni dopo. Midler, Parker e Najimy tornano senza sforzo nei loro ruoli, con Midler che ottiene il maggior tempo sullo schermo e le battute più divertenti. La sua performance aleggia appena sopra le righe per la maggior parte del tempo di esecuzione, tuttavia, Midler e Fletcher sembrano saggiamente rifondarla appena in tempo perché l’adulto Winifred offra il monologo culminante del film.

È una scena molto efficace e riassume il messaggio tematico del film sull’importanza della sorellanza e della famiglia, anche tra coloro che possono evocare incantesimi e trascendere il tempo.

Per quanto sia divertente vedere questi personaggi quasi 30 anni dopo ottenere il trattamento del sequel, le vere star del film sono i suoi nuovi personaggi, in particolare Becca. Peak, che irradia istantaneamente il fascino di una star del cinema con la sua interpretazione, eleva il materiale disponibile.

Hocus Pocus 2 sarà disponibile per la visone dal 30 settembre su Disney Plus.