Epic Games Store: svelati i giochi gratis del 6 ottobre 2022

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis disponibili a partire dal 6 ottobre 2022. Si tratta di Rising Hell e Slain: Back from Hell.

Rising Hell è è un gioco rogue-lite in stile platform verticale ricco di azione adrenalinica e tanta musica heavy gothic metal.

Slain: Back from Hell, invece, è un dinamico platform in pixel art con elementi puzzle e tanto heavy metal. “Sei tu a controllare il fato di Bathoryn, eroe maledetto di un mondo gotico, che cerca di liberare sei regni da sei signori della morte. Dovrai farti strada combattendo in queste terre spente, che pullulano di terribili creature letali, prima di ascendere (o a volte discendere) in una fortezza, il tutto evitando trappole mortali e orrendi mostri” – si legge nella descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.